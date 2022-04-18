قوات الدفاع الشعبي تعلن مقتل 4 جنود آخرين للمحتل التركي في زاب

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً حول الهجمات الاحتلالية وعمليات قوات الكريلا.

وجاء في البيان:

" تستمر عمليات قواتنا ضد الهجمات الاحتلالية لجيش الاحتلال التركي التي شنها ليلة 17 نيسان ضد مناطق الدفاع المشروع بدون توقف. وألحقت قواتنا خلال عملياتها ضربات موجعة بالمحتلين.

في منطقة زاب التي تم قصفها بالطائرات الحربية 27 مرة تمكنت قواتنا من قتل 4 محتلين وإصابة آخر. والمعلومات حول العمليات كالتالي:

في ساعات الصباح من يوم 17 نيسان تم قصف ساحة كاركر 4 مرات بواسطة الطائرات الحربية. في اليوم نفسه في الساعة 20:40 قصف جيش الاحتلال التركي بالمروحيات المنطقة الواقعة بين منطقة كاركر وتل الشهيد جوان وحاول إنزال الجنود بواسطة 4 مروحيات سكورسكي. ونتيجة التدخل الفعال لقواتنا الموجودة في المنطقة أُجبر المحتلون على الانسحاب دون التمكن من إنزال الجنود.

بتاريخ 18 نيسان في الساعة 02:30 قصفت ساحة تل الشهيد جوان بشكل عنيف بواسطة المروحيات والطائرات الحربية. بعد القصف أنزل المحتلون الجنود في الساحة. وفي الساعة 03:33 أرادوا التقدم نحو تل الشهيد جوان. وضعت قواتنا المحتلين الذين كانوا يقومون بالتحرك تحت مراقبتها واستهدفتهم بعملية تسلل، نتيجة هذه العملية التي ألحقت ضربة مؤثرة بالمحتلين عن قرب قُتل 3 محتلين.

بتاريخ 18 نيسان في الساعة 06:30 و 07:30 في منطقة كاركر وتل الشهيد جوان تم استهداف المحتلين بعمليات قنص ونتيجة العمليات قتل محتل وأصيب آخر.

في صباح يوم 18 نيسان تم قصف منطقة كاركر وتل الشهيد جوان 13 مرة بواسطة الطائرات الحربية".

يذكر أن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي ان قد أعلن عن مقتل 28 جندياً وإصابة 9 آخرين من جيش الاحتلال التركي وإعطاب مروحيتين خلال الساعات الأولى من هجماته على مناطق الدفاع المشروع. ليرتفع بذلك عدد قتلى جيش الاحتلال التركي إلى 32 قتيل.

(م م)

ANHA