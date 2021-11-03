قوات الدفاع الشعبي تعلن مقتل 3 جنود للاحتلال التركي في زاب

جاء ذلك خلال بيان للمركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، نقلته وكالة فرات للأنباء، اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان: "في تمام الساعة الثالثة والنصف من الثاني من تشرين الثاني، نفذت قواتنا عملية نوعية ضد جنود الاحتلال التركي في منطقة قلعة بدويه في زاب، وذلك ضمن إطار حملة صقور زاغروس الثورية.

وأسفرت هذه العملية الناجحة التي نفذتها قوات الكريلا عن مقتل ما لا يقل عن 3 من جنود الاحتلال التركي، وتدمير نقطة لتمركزهم وتدمير كاميرة تصوير وجهاز لاسلكي".

وقال البيان أيضًا: "في تمام الساعة التاسعة من الثاني من تشرين الثاني، قصف جيش الاحتلال التركي منطقة كري شهيد شريف في خاكورك ومنطقة كري شهيد سمكو في زاب، بالمروحيات الحربية".

(س ر)