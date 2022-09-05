قوات الدفاع الشعبي تعلن مقتل 29 جندياً تركياً وإسقاط مروحية من طراز سورسكي

نشر المركز الاعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً كتابياً جاء فيها: "ان مواصلة المقاومة التاريخية التي تبديها قواتنا في ساحات المقاومة تشير الى انه لا يمكن لأي شيء إفشال وكسر إرادة الانسان. طبقت قواتنا بمهاراه تكتيكات كريلا الحداثة الديمقراطية، ورفعت من مستوى القتال وادائها، ووجهت ضربات عنيفة لجيش الاحتلال التركي.

نفذت فرقنا المتنقلة 27 عملية استذكاراً وانتقاماً لرفاقنا ريزان آمد وآغر بوطان (سرحد ساكجي) القادة البارزون في تطوير وتقوية حرب كريلا العصر الحديث. اسفرت هذه العمليات عن مقتل 29 من جنود الاحتلال التركي، وجرح اربعة اخرين، وإسقاط مروحية من طراز سورسكي، وتدمير عربة عسكرية من طراز Reo ونظام كاميرا موبيس. فيما قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة 3 مرات بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيمياوية، و44 مرة بالمروحيات الهجومية، و7 مرات بالطائرات الحربية وعشرات المرات بالقذائف المدفعية والهاون.

وفيما يلي العمليات والهجمات التي تم تنفيذها:

في إطار الحملة الثورية في منطقة زاب:

في 4 ايلول عند الساعة 07:15 وجهت فرقنا المتنقلة بعملية القنص ضربات لجنود جيش الاحتلال التركي المتواجدين في ساحة المقاومة كاركر، وقتلت جندي منهم.

في 4 ايلول ما بين الساعة 10:00 و 13:00 وجهت فرقنا المتنقلة 11 مرة ضربات لجنود جيش الاحتلال الذين حاولوا التقدم باتجاه جبهات المعارك في ساحة المقاومة في منطقة الشهيد عادل التابعة لساحة جمجو في زاب، وقتلت 3 منهم.

وفي 4 ايلول عند الساعة 10:40 وجهت قواتنا ضربات لجنود جيش الاحتلال الذين حاولوا الدخول لجبهات المعارك في منطقة الشهيد باهوز في ساحة المقاومة منطقة الشهيد فداكار التابعة لساحة سيدا في زاب، ما اجبر جيش الاحتلال على الانسحاب الى الخلف.

في 4 ايلول عند الساعة 11:00 وجهت فرقنا المتنقلة مرتين ضربات قوية بالأسلحة الثقيلة لجنود جيش الاحتلال المتواجدين في ساحة المقاومة منطقة الشهيد عادل في جمجو في زاب.

في 4 ايلول عند الساعة 11:30 وجهت فرقنا المتنقلة ضربات عنيفة لجنود جيش الاحتلال المتواجدين في ساحة المقاومة منطقة الشهيد عادل في جمجو في زاب، وقتلت ستة منهم.

في 4 ايلول عند الساعة 17:00 وجهت قواتنا بالأسلحة الثقيلة ضربات قوية لجنود جيش الاحتلال المتواجدين في ساحة المقاومة كاركر، وبعد الضربات التي وجهتها قواتنا لهم، انتشروا في الساحة.

في 4 ايلول عند الساعة 18:10 وجهت قواتنا بالأسلحة الثقيلة ضربات موجعة لجنود جيش الاحتلال التركي المتواجدين بالقرب من جبهات المعارك في منطقة الشهيدة آرجين في ساحة المقاومة جمجو، وقتلت جندي منهم.

في 5 ايلول عند الساعة05:30 وجهت قواتنا ضربات بالقنابل اليدوية والأسلحة الفردية لجنود جيش الاحتلال الذين حاولوا التقدم نحو جبهات المعارك في ساحة المقاومة شكفتا برينداران واجبرتهم على الانسحاب.

في 5 ايلول عند الساعة 05:50 بسطت فرقنا المتنقلة سيطرتها على جنود جيش الاحتلال التركي المتواجدين في ساحة المقاومة منطقة الشهيد عادل التابعة لجمجو في زاب، ووجهت لها بالأسلحة الثقيلة والفردية ضربات موجعة، اسفرت عن مقتل اربعة جنود بينهم ضابط، وجرح اربعة اخرين.

في 5 ايلول عند الساعة 06:20 دمرت فرقنا المتنقلة نظام كاميرا موبيس في ساحة المقاومة منطقة الشهيد فداكار التابعة لسيدا في ساحة زاب.

في 5 ايلول عند الساعة 08:25 وجهت فرقنا المتنقلة بعملية القنص ضربات لجنود جيش الاحتلال المتواجدين في ساحة المقاومة منطقة الشهيد عادل التابعة لجمجو في زاب، وقتلت جندي منهم.

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة آفاشين:

في 4 ايلول عند الساعة 15:30 وجهت فرقنا المتنقلة ضربات لجرافة في ساحة المقاومة ورخلة كانت تعمل على إصلاح الطريق لجيش الاحتلال، مما اجبرهم على وقف العمل. وفي نفس الوقت استهدفت قواتنا طائرة استطلاع كانت تحلق في الأجواء واجبرتها على الابتعاد.

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة خاكوركه:

في 4 ايلول سيطرت فرقنا المتنقلة على عربة عسكرية من طراز Reo كانت تتحرك ما بين وادي الاسود ووادي ماسيرو. وعند الساعة 08.00، نفذت فرقنا عملية تفجير ذات تأثير عالي ادت الى مقتل 13 من جنود الاحتلال وتدمير العربة العسكرية بالكامل.

في إطار الحملة الثورية للشهيد سافاش ماراش لمعركة الخابور:

في 4 ايلول عند الساعة 07:30 وجهت فرقنا المتنقلة ضربات موجعة لجنود جيش الاحتلال الذين حاولوا قصف جبهات المعارك في ساحة المقاومة تلة جودي بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيمياوية، ما اجبر جنود الاحتلال على الانسحاب الى الخلف بعد تدخل قواتنا.

في 4 ايلول عند الساعة 23:50 حلقت طائرة هليكوبتر فوق ساحة المقاومة في تلة آميدية في متينا، حيث تم استهدفت قواتنا مروحية من طراز سورسكي حاولت إنزال جنود جيش الاحتلال في ساحة المقاومة، ووجهت لها ضربات قوية، مما أدى الى اندلاع النيران حيث لم تتمكن من التحليق مما ادى الى احتراقها وتدميرها في مكانها.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل النووية التكتيكة والأسلحة الكيمياوية:

في 4 ايلول، قصف جيش الاحتلال التركي جبهات المعارك في ساحة المقاومة تلة جودي مرتين بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيمياوية.

في 5 ايلول، قصف جيش الاحتلال التركي جبهات المعارك في منطقة الشهيد باهوز في ساحة المقاومة منطقة الشهيد فداكار التابعة لمنطقة سيدا في زاب بالأسلحة الكيمياوية، وقد تم التأكيد انه تم استخدام غازات كيماوية ذات لون الابيض وطعم حامض، وعندما تلامس جسم الانسان تتسبب بحرقة في الحلق والمعدة.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 4 ايلول، حلقت طائرات استطلاع فوق ساحات المقاومة تلة FM وتلة جودي.

في 4 ايلول، قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة تلة هكاري وجمجو عشرات المرات بالاوبيس والهاون.

في 4 ايلول، قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة سيدا ومنطقة الشهيد عادل 5 مرات بالطائرات الحربية.

في 4 ايلول، قصف جيش الاحتلال التركي ساحة تلة زنغل وغاري مرتين بالطائرات الحربية، فيما لا يزال الحريق الذي اندلع نتيجة القصف مشتعلاً.

في 4 و5 أيلول، قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة منطقة الشهيد فداكار، تلة هكاري، تلة آميدية وتلة جودي 44 مرة بالمروحيات الهجومية.

(سـ)