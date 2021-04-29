قوات الدفاع الشعبي تعلن مقتل 21 من جنود الاحتلال التركي

وأصدرت قوات الدفاع الشعبي بياناً كتابياً حول العمليات التي قامت بها قواتهم في 27- 28- 29 نيسان الجاري قالت فيه:" قدمت قواتنا في زاب ومتينا وآفاشين نموذجا كبيراً للمقاومة الآبوجية، ووجهت ضربات قوية ومتتالية لجيش الاحتلال التركي، والتي أسفرت بحسب ماتم توثيقه عن مقتل 21 من جنود الاحتلال التركي".

وأشار البيان أنه "في مقابل المقاومة والعمليات القوية التي تقوم بها قواتنا يقوم جيش الاحتلال التركي بقصف مناطق الدفاع المشروع بكل أنواع التقنيات ويتعمد قصف قرى ومناطق شعبنا في باشور كردستان. يتسبب هذا القصف بأضرار في حقول وبساتين القرويين وتدمير البنى التحتية للمنطقة. لذلك فإن شعبنا يصبح ضحية للهجمات في شهر رمضان حيث فقد ثلاثة مواطنون حياتهم عندما كانوا يحاولون إصلاح شبكة كهرباء المنطقة نتيجة انفجار لغم من بقايا عهد صدام. المسؤول الوحيد عن هذه الحادثة هو الدولة التركية المحتلة".