قوات الدفاع الشعبي تعلن مقتل 19 جندياً تركياً خلال 25 عملية نفذتها استذكاراً للشهداء

واصدر المركز الاعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً كتابياً، اوضح من خلاله مايلي:" بكل تقدير واحترام نستذكر رفيقنا علي جيجك في الذكرى السنوية الاربعين لاستشهاده، والذي استشهد في مقاومة 14 تموز، القائد الشاب، والنجم الاحمر للحزب، سنجعل دائماً من ايمان الرفيق علي جيجك الكبير، ارادته الفولاذية، روحه التي لا تقهر وطاقته الشابة نموذجاً لنا، كما ونعاهد باننا سنتوج النضال بالنصر."

وجاء في البيان بخصوص عمليات الكريلا وهجمات الدولة الاحتلال التركي مايلي:

" نفذت قواتنا 25 عملية استذكاراً للرفاق علي جيجك ودلال نور حق، اسفرت العمليات عن مقتل 19 من جنود جيش الاحتلال التركي على الاقل، وجرح 5 اخرين، وفي الوقت ذاته تم تدمير طائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال، وتوجيه ضربات لمروحية من طراز سكورسكي وخيمة عسكرية، فيما قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة 5 مرات بالقنابل المحظورة والاسلحة الكيماوية، 27 مرة بالطائرات الحربية، 22 مرة بالمروحيات الهجومية وعشرات المرات بالاوبيس، هاون والاسلحة الثقيلة.

- في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب

- في 15 من ايلول عند الساعة 08:10 استهدفت فرقنا المتنقلة في وحدات المرأة الحرة YJA Star بالاسلحة الثقيلة جنود جيش الاحتلال الذين كانوا قد دخلوا الى منطقة ساجا في ساحة المقاومة، ووجهت لها ضربات عنيفة.

- في 15 من ايلول وعند الساعة 07:30 و13:35 تم اطلاق الرصاص بعملية قنص على جنود جيش الاحتلال التركي المتواجدين في ساحة المقاومة في منطقة الشهيد عادل في جمجو، وقتل اثنان منهم.

- في 15 من ايلول عند الساعة 11:30 استهدفت فرقنا المتنقلة جنود جيش الاحتلال المتواجدين في ساحة المقاومة في منطقة الشهيد فدا كار في سيدا، ووجهت لهم ضربات قوية.

- في 15 من ايلول عند الساعة 17:00 – 19:00 استهدفت فرقنا المتنقلة بالاسلحة الثقيلة جنود جيش الاحتلال المتواجدين في ساحة المقاومة في منطقة الشهيد فدا كار في سيدا، ووجهت لهم ضربات قوية.

- في 16 من ايلول ما بين الساعة 08:00 وحتى 11:30 فتحت فرقنا المتنقلة نيران اسلحتها مرتين بعملية قنص ومرتين بالاسلحة الثقيلة على جنود جيش الاحتلال الذين ارادوا التقدم باتجاه جبهات المعارك في منطقة الشهيد آغر في ساحة المقاومة في سيدا، اسفرت هذه العمليات عن مقتل 5 من جنود جيش الاحتلال، وجرح 3 اخرين، وفي الوقت ذاته تم تدمير طائرة استطلاع.

- في 16 من ايلول عند الساعة11:50 وجهت قواتنا بالاسلحة الفردية والقنابل اليدوية ضربات موجعة لجنود جيش الاحتلال الذين ارادوا التقدم باتجاه جبهات المعارك في منطقة الشهيد باهوز في ساحة المقاومة في سيدا، فبعد تدخل قواتنا، اجبر جيش الاحتلال على الانسحاب خطوة الى الخلف.

- في 16 من ايلول عند الساعة 13:00، 13:20 و 13:40 وجهت قواتنا ثلاث مرات بعملية التفجير ضربات لجنود جيش الاحتلال الذين ارادوا التقدم باتجاه جبهات المعارك في منطقة الشهيد فلات في ساحة المقاومة في سيدا، واسفرت العملية عن مقتل 8 من جنود جيش الاحتلال، وجرح اثنان اخرين.

- في 16 من ايلول عند الساعة 14:00 و 16:00 وجهت قواتنا ثلاث مرات بالاسلحة الفردية والقنابل اليدوية ضربات لجنود جيش الاحتلال الذين ارادوا التقدم في جبهات المعارك في منطقة الشهيد فلات في ساحة المقاومة في سيدا، قتل في هذه العملية اثنان من جيش الاحتلال التركي على الاقل.

- في 16 من ايلول وجهت فرقنا المتنقلة ضربات لجنود جيش الاحتلال الذين اردوا على مدار اليوم التقدم باتجاه جبهات المعارك في منطقة الشهيد آغر في ساحة المقاومة في سيدا، حيث ادت الضربات التي وجهتها قواتنا لجنود جيش الاحتلال، الى انسحاب الجنود خطوة الى الخلف.

- في 16 من ايلول عند الساعة 20:00 وحتى الساعة 21:30 استهدفت فرقنا المتنقلة مروحية سكورسكي كانت تحلق في سماء ساحة المقاومة في ساجا، ووجهت لها ضربات، حيث اجبرت المروحيات الأخرى على الابتعاد عن الساحة بعد العملية.

" - في إطار الحملة الثورية لمعركة الخابور باسم الشهيد سافاش مارعش "

- في 15 من ايلول عند الساعة 22:00 وجهت فرقنا المتنقلة في وحدات المرأة الحرة في YJA Star ضربات لجنود جيش الاحتلال المتواجدين في ساحة المقاومة في تلة FM، اسفرت العملية عن استهداف خيمة وتوجيه ضربات لها.

- في 16 من ايلول عند الساعة 08:00 وجهت فرقنا المتنقلة في وحدات المرأة الحرة في YJA Star ضربات موجعة بالاسلحة الفردية لجنود جيش الاحتلال الذين اردوا التحرك في ساحة المقاومة في تلة جودي، بعد ضربات قواتنا توقفت حركة الجنود.

- في 16 من ايلول عند الساعة 15:30 وجهت فرقنا المتنقلة في وحدات المرأة الرحة في YJA Star بعملية قنص ضربات لجنود جيش الاحتلال المتواجدين في ساحة المقاومة في تلة FM، وقتلت جندي منهم.

- في 16 من ايلول عند الساعة 16:40 وجهت فرقنا المتنقلة بعملية قنص ضربات لجنود جيش الاحتلال المتواجدين في ساحة المقاومة في تلة آميدية، وقتلت جندي منهم.

- هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والاسلحة الكيماوية:

في 16 من ايلول قصف جيش الاحتلال التركي جبهات المعارك في ساحة المقاومة في تلة FM، تلة آميدية مرتين بالقنابل المحظورة والاسلحة الكيماوية، وقد اثبت انه يتم استخدام غاز كيماوي ضد جبهات المعارك في تلة آميدية ، ذات رائحة سامة.

في 16 من ايلول قصف جيش الاحتلال التركي جبهات المعارك في منطقة الشهيد باهوز في ساحة المقاومة في سيدا، ثلاث مرات بالقنابل المحظورة والاسلحة الكيماوية.

- هجمات الاحتلال التركي:

- قصف جيش الاحتلال التركي في 15 و16 من ايلول ساحات المقاومة في سيدا وجمجو 14 مرة بالطائرات الحربية.

- قصف جيش الاحتلال التركي في 16 من ايلول ساحات جارجل وغولكا في متينا وسهول قرية شيلادزة وقرية باشيلي 13 مرة بالطائرات الحربية.

- قصف جيش الاحتلال التركي في 16 من ايلول ساحات المقاومة في تلة هكاري، تلة FM، تلة جودي، تلة آميدية و منطقة الشهيد فدا كار 22 مرة بالمروحيات الهجومية.

- قصف جيش الاحتلال التركي في 16 من ايلول ساحات المقاومة في تلة هكاري وجمجو عشرات المرات بالاوبيس والهاون والاسلحة الثقيلة.

- شوهدت حركة لطائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال التركي في 16 من ايلول على ساحات المقاومة في تلة جودي، تلة FM وتلة آميدية.

ANHA