قوات الدفاع الشعبي تعلن مقتل 15 من جنود الاحتلال التركي في زاب وافاشين- تم التحديث

أكد المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي(HPG)، بأن العمليات النوعية التي تنفذها قواتهم الخاصة تتواصل بلا انقطاع في مواجهة الهجمات المكثفة للجيش الاحتلال التركي الذي يستهدف منطقتي آفاشين و زاب.

واضاف المركز الاعلامي لـقوات الدفاع الشعبي(HPG)ان قوات الكريلا، وبأساليب وتكتيكات الكريلا، تواصل توجيه ضربات شديدة للجيش التركي الفاشي، حيث أسفرت المواجهات الأخيرة، عن مقتل 15 جندياً من جيش الاحتلال التركي، وإصابة طائرتي هليكوبتر من طراز سكورسكي وتدمير نظام كاميرا واحد من نوع موبيس.”

كما وأفاد المركز الإعلامي لـقوات الدفاع الشعبي(HPG)، فيما يتعلق بتفاصيل العمليات النوعية التي نفذتها قوات الكريلا الخاصة وضمن إطار حملة صقور زاغروس الثورية، بالمعلومات التالية:

“منطقة آفاشين“

عند الساعة 16:00 من يوم 19 نيسان، قامت قواتنا ومن خلال اساليب القنص، باستهداف جنود الاحتلال الذين أرادوا التمركز حول ساحة المقاومة في ورخليه، حيث أسفرت العملية عن مقتل جندي واحد.

في الساعة 09:25 والساعة 13:30 من يوم 21 نيسان تصدت قواتنا بأساليب المداهمة ثلاثة مرات، لمحاولات جنود جيش الاحتلال الذين أرادوا التقدم باتجاه ساحة مقاومة ورخليه، حيث أسفرت المواجهات عن مقتل ما لا يقل عن 4 من جنود الاحتلال.

“منطقة زاب“

في 20 و 21 نيسان، قصف جيش الاحتلال التركي مواقع قتالية في منطقة المقاومة كونيشكا، حيث تتواصل معارك عنيفة في منطقة المقاومة بين قواتنا وجيش الاحتلال.

وفي حوالي الساعة 10:30 من يوم 21 نيسان، استهدفت قواتنا جنود الاحتلال الذين أرادوا التقدم نحو منطقة المقاومة في كوري جهرو بأسلحة فردية وقنابل يدوية، ونتيجة لتدخل قواتنا، اضطر المحتلون إلى التراجع نحو الخلف. في اليوم ذاته بين الساعة 11:00 والساعة 15:00، قصف جيش الاحتلال التركي مواقع القتال في منطقة المقاومة كوروي جهرو، ومن جانبها قامت قواتنا بتدمير إحدى أنظمة الكاميرات موبيس التي أراد الاحتلال تركيبها في كري شهيد شمدين. في الوقت نفسه، قامت وحدات المرأة الحرة ستار(YJA Star) باستهداف جنود الاحتلال من خلال عملية مداهمة قوية، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 3 جنود من جيش الاحتلال.

وعند الساعة 18:00 والساعة 16:00 يوم 18 نيسان، قصف الاحتلال مواقع القتال في كري أورتي بالغازات السامة والمتفجرات.

شنت قواتنا ليلة 21 نيسان هجوماً واسعاً على جنود الاحتلال الذين أرادوا الهبوط بطائرة مروحية في منطقة المقاومة في شكفتا بريندارا، ونتيجة للتدخل القوي لقواتنا، تم إصابة مروحية سكورسكي مما اضطرها للفرار من المنطقة قبل أن تتمكن من تنفيذ عملية الانزال.

في الساعة 21:30 من يوم 21 نيسان ، وبعد قصف الجيش التركي لمناطق كري شهيد جودي وكري شهيد كندال بالمروحيات، حيث أرادت إنزال الجنود في كري شهيد روبار، ونتيجة الضربات القوية لقواتنا تعرضت مروحية واحدة من نوع سكورسكي لأضرار بالغة وأجبرت المروحيات الأخرى على التراجع.

وعند الساعة 04:20 من يوم 22 نيسان، أصبح جنود الاحتلال الذين أرادوا التمركز في ساحة المقاومة كري أورتي، هدفاً لضربات قواتنا، حيث أسفرت العملية عن مقتل أحد الجنود.

وفي الساعة 05:35 من يوم 22 نيسان، استهدفت قواتنا، وبتكتيكات القنص، جنود الاحتلال الذين أرادوا التقدم نحو كري شهيد رستم التابعة لساحة المقاومة كاركر، حيث أسفرت المواجهة عن مقتل أحد جنود الاحتلال. ففي الساعة 05.50 تم استهداف هؤلاء الجنود مرة أخرى من مسافة قريبة، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 5 جنود.

وفي 21 نيسان، قصف الطائرات الحربية لجيش الاحتلال التركي ساحة كري جولمرك في منطقة متينا وقرية جمروبوتكي في منطقة كاري.

وبين الـ 21 و 22 نيسان، تعرضت ساحات المقاومة في منطقتي زاب وآفاشين لقصف مكثف بمدافع الهاوتزر من المخافر المنتشرة على طول الخط الحدودي، وبالمروحيات الهجومية والطائرات الحربية.

المصدر: روج نيوز