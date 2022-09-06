قوات الدفاع الشعبي تعلن مقتل 15 من جنود الاحتلال التركي في زاب وآفاشين وخاركوك

وبحسب المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (الكريلا)، "فإن الفرق المتحركة لقوات الكريلا نفذت 8 عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في زاب وآفاشين وخاكورك، أسفرت عن مقتل 15 من جنود الاحتلال التركي وإصابة آخر".

وأكد المركز أن قوات الكريلا دمروا آلية عسكرية من نوع (كربي) وجهاز للمراقبة (موبيس) و60 كغ من المتفجرات.

مشيراً إلى "أن جيش الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية والقنابل الفوسفورية المحظورة 13 مرة، وبالطائرات الحربية 12 مرة، وبالمروحيات الهجومية 24 مرة، وبقذائف الهاون والأوبيس والأسلحة الثقيلة عشرات المرات.

(ل م)