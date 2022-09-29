قوات الدفاع الشعبي تعلن مقتل 12 جندياً تركياً

صرح المركز الاعلامي لقوات الدفاع الشعبي: "تواصل فرقنا المتنقلة ورفاقنا في انفاق المعارك مقاومتهم بالروح الفدائية الآبوجية، حيث يظهر رفاقنا إرادة كبيرة ونموذجاً فريداً من المقاومة لا مثيل له ويوجهون ضربات قوية للعدو.

قتلت قواتنا خلال سبعة عمليات، 12 من جنود جيش الاحتلال، ودمرت ثلاثة مواقع عسكرية، وسلاح من نوع A-4. بينما قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المعارك 14 مرة بالقنابل المحظورة والاسلحة الكيمياوية، و11مرة بالطائرات الحربية، و44 مرة بالمروحيات الهجومية وعشرات المرات بالقذائف المدفعية والهاون.

العمليات والهجمات التي تم تنفيذها كالتالي:

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب:

في 28 أيلول عند الساعة 17:40 تم توجيه ضربات عنيفة بالأسلحة الثقيلة لجنود جيش الاحتلال المتواجدين بالقرب من جبهات المعارك في ساحة المقاومة سيدا. اسفرت هذه العملية عن تدمير جبهتين وسلاح من نوع A-4، وقتل 2 من جنود جيش الاحتلال.

في 28 أيلول عند الساعة 19:40 وجهت فرقنا المتنقلة في وحدات المرأة الحرة YJA Star بالأسلحة الثقيلة ضربات لجنود جيش الاحتلال المتواجدين ساحة المقاومة في ساجا.

في 28 أيلول عند الساعة 22:00 و 00:00 تم توجيه ضربات بالأسلحة الفردية لجنود جيش الاحتلال الذين ارادوا وضع نظام كاميرا موبيس بالقرب من جبهات المعارك في منطقة الشهيد فلات في ساحة المقاومة سيدا.

في 29 أيلول عند الساعة 06:20 بسطت فرقنا المتنقلة في وحدات المرأة الحرة YJA- Star سيطرتها على جنود جيش الاحتلال المتواجدين في ساحة المقاومة جمجو ووجهت لهم ضربات بعملية قنص وقتلت احدهم.

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة خاكوركه:

في 28 ايلول وجهت فرقنا المتنقلة بالأسلحة الثقيلة ضربات لجنود جيش الاحتلال المتواجدين في ساحة المقاومة في تلة الشهيد آخين في خاكوركه. في هذه العملية تم تدمير جبهة لجيش الاحتلال، وقتل 2 منهم.

عند الساعة 10:30 حاول جيش الاحتلال التدخل في ساحة العملية، ولكن مرة اخرى تم توجيه ضربات لهم بالأسلحة الثقيلة. اسفرت هذه العملية عن مقتل 4 من جنود جيش الاحتلال.

في إطار حملة معركة الخابور للشهيد سافاش ماراش:

في 27 ايلول بسطت قواتنا سيطرتها على الوحدات المخفية التابعة لجيش الاحتلال المتواجدين في تلة الشهيد بلنك في ساحة المقاومة تلة هكاري، وعند الساعة 09:00 استهدفتهم بالقنابل اليدوية والأسلحة الفردية. اسفرت هذه العملية عن مقتل 3 من جنود جيش الاحتلال بينهم رتبة عالية.

الهجمات التي نفذها جيش الاحتلال بالقنابل المحظورة والاسلحة الكيمياوية:

في 28 ايلول قصف جيش الاحتلال جبهات المعارك في ساحة المقاومة تلة جودي، وجبهات المعارك في منطقة الشهيد باهوز بساحة المقاومة جمجو، وجبهات المعارك في منطقة الشهيد فلات بساحة المقاومة سيدا 13 مرة بالقنابل اليدوية والأسلحة الكيمياوية.

في 28 ايلول قصف جيش الاحتلال جبهات المعارك في ساحة المقاومة شكفتا برينداران بالقنابل المحظورة الشديدة الانفجار، مرات عديدة.

هجمات جيش الاحتلال:

في 28 ايلول قصف جيش الاحتلال ساحة قرية شيه في غاري، ساحة كولكا، تلة جارجل وقرية شيلادزة في متينا وساحة المقاومة جمجو 11 مرة بالطائرات الحربية.

في 29 ايلول قصف جيش الاحتلال ساحات المقاومة جمجو، كوري جارو، ساجا، كاركر، تلة هكاري، تلة FM، تلة جودي وتلة آميدية 44 مرة بالمروحيات الهجومية.

في 27 و28 ايلول قصف جيش الاحتلال ساحات المقاومة جمجو، تلة هكاري وتلة FM عشرات المرات بالقذائف المدفعية والهاون.

في 28 ايلول حلقت طائرات استطلاع فوق ساحات المقاومة؛ جمجو، ساجا وتلة جودي".

(سـ)