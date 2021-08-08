قوات الدفاع الشعبي تعلن مقتل 10 جنود للاحتلال التركي في وان

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، بياناً أعلن فيه أن مقاتليهم نفذوا عملية ضد جيش الاحتلال التركي في منطقة “شاخ” بولاية وان الكردستانية أسفرت عن مقتل 10 من جنود الاحتلال التركي.

وجاء في نص البيان:

في إطار حملة نصر أبطال بوطان

في السادس من آب الجاري وفي تمام الساعة الخامسة فجراً، دمرت مقاتلات من وحدات ستار (YJA) محطة تابعة للاحتلال التركي في قرية شامنسي بمنطقة شاخ في ولاية وان الكردستانية. بعد العملية أرسلت قوات الاحتلال التركي عربتين مدرعتين إلى موقع الهجوم. قامت قواتنا بمراقبة العربتين ومتابعة تحركاتهما ومن ثم قامت باستهداف إحدى العربتين وتدميرها بالكامل مما أدى إلى مقتل 10 جنود أتراك كانوا يستقلون العربة المدرعة.

ونفذت وحدات ستار (YJA) في منطقة بوطان هذه العملية إحياء لذكرى مقاومة الخامس عشر من آب الذي يمثل يوم الانبعاث بالنسبة للشعب الكردي. وأسفرت العملية عن مقتل 10 جنود أتراك وتدمير عربة ومحطة تابعة للاحتلال التركي.

حملة صقور زاغروس الثورية في مناطق خاكورك وزاب وآفاشين

في السادس من آب الجاري، استهدفت قواتنا بالأسلحة الثقيلة جنود الاحتلال التركي المتواجدين فوق تلة الشهيد شاهان. وتمكنت قواتنا في هذه العملية من توجيه ضربات مباشرة لجنود الاحتلال التركي.

وفي السابع من آب الجاري وفي الساعة الحادية عشرة صباحاً، استهدفت قواتنا بالأسلحة الثقيلة جنود الاحتلال التركي في ساحة جيلو الصغيرة بمنطقة زاب لكن لم يتم تثبيت عدد قتلى الاحتلال التركي في العملية.

وفي الثامن من آب الجاري وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً، نفذت قواتنا عملية نوعية ضد جنود الاحتلال التركي الذين كانوا يحاولون فرض طوق عسكري على ساحة كري صور بمنطقة آفاشين. ونجحت قواتنا في كسر جنود الاحتلال التركي عسكرياً مما اضطره إلى التوقف عن بناء التحصينات العسكرية والانسحاب نحو الخلف.

وفي السابع من آب الجاري وفي فترة منتصف الليل حلقت مروحيات الاحتلال التركي بشكل مكثف فوق ساحات كري صور، كري سبي، تابورا عربان، كري سليمان ومام رشو في منطقة آفاشين.

وفي السابع من آب الجاري وفي فترة المساء وحتى منتصف الليل، استهدفت قوات الاحتلال التركي بالمتفجرات والمروحيات الأنفاق العسكرية في ساحة ورخلي بمنطقة آفاشين. كما وقصفت قوات الاحتلال التركي الأنفاق العسكرية لاحقاً في ساحة كري صور بالأسلحة الثقيلة. وفي اليوم نفسه هاجمت قوات الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية خمس مرات متتالية مناطق الأنفاق العسكرية بالتزامن مع حركة مكثفة لطائرات الدرون التابعة للاحتلال التركي فوق الساحة.

ولم تسفر الهجمات الجوية والبرية عن أي خسائر في صفوف قواتنا.

المصدر: روج نيوز