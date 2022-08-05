قوات الدفاع الشعبي تعلن إسقاط مروحية ومقتل 10 من جنود جيش الاحتلال التركي

اصدر المركز الاعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً حول العمليات العسكرية التي نفذتها قواتهم والمستجدات في مناطق الدفاع المشروع، جاء فيه:

"تلحق كريلا حرية كردستان، بروح حملة 15 آب، ضربات موجعة وقوية للمحتلين خلال فعاليات وعمليات عيد الانبعاث. تمكنت قوات الكريلا خلال عملياتها ضد الاحتلال من اسقاط مروحية هجومية 'أتاك' وتدمير عربة مصفحة. كما قتلت 10 محتلين وجرحت ثلاثة اخرين. وفي الوقت نفسه، استطاعت ان تصيب جرافة، ومروحية سكورسكي وطائرة استطلاع نوع درون.

يواصل جيش الاحتلال، الذي وقف عاجزاً امام العمليات القوية لقواتنا والتي تقودها الفرق المتحركة، ارتكاب جرائم الحرب. وفي هذا الاطار، قام بقصف ساحات المقاومة 42 مرة بالأسلحة الكيمياوية والقنابل النووية التكتيكية، و12 مرة بالطائرات الحربية، و15 مرة بالمروحيات الهجومية، وبعشرات القذائف المدفعية والهاون والدبابات والأسلحة الثقيلة.

وفيما يلي معلومات تفصيلية عن العمليات والهجمات:

في اطار الحملة الثورية للشهيد سافاش ماراش لمعركة الخابور

في 2 آب، فجرت فرق التفجير التابعة لوحدات المرأة الحرة YJA-STAR عربة مصفحة كانت على الطريق بين تلة ميمون وتلة سيناك بشرناخ ودمرتها وقتلت 8 محتلين كانوا بداخلها وجرحت ثلاثة اخرين.

كنا قد اسلفنا في بياننا الصادر في 4 آب، ان الفرق المتحركة التابعة لوحدات المرأة الحرة YJA-STAR، قد اصابت مروحية هجومية كانت تنوي قصف ساحة المقاومة تلة اف ام. أكدت فرقنا، سقوط المروحية الهجومية 'أتاك' بعد ان تم اصابتها.

في 4 آب، استهدفت فرق وحدات المرأة الحرة YJA-STAR، بالأسلحة الثقيلة مخفراً للعدو التركي في كاني ماسي في جنوب كردستان.

في 4 آب عند الساعة 17.00، قنصت قواتنا جيش الاحتلال في ساحة المقاومة تلة جودي وقتلت احدهم.

في 4 آب عند الساعة 18.05، قنصت قواتنا جنود الاحتلال الذين حاولوا استهداف جبهات القتال في ساحة المقاومة تلة اف ام بالأسلحة الثقيلة وقتلت احدهم.

في 4 آب ليلاً، تصدت قواتنا لمروحية سكورسكي كانت تنوي انزال القوات في ساحة المقاومة تلة جودي واجبرتها على مغادرة الاجواء دون تنفيذ عملية الانزال.

في اطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة آفاشين

في 4 آب عند الساعة 10.55، اصابت فرقنا المتحركة جرافة كانت تحاول تدمير انفاق القتال في ساحة المقاومة ورخله واجبرت الاحتلال على ايقاف هجماته.

في 4 آب عند الساعة 17.15، اصابت قواتنا طائرة استطلاع نوع درون كانت تحلق فوق ساحة المقاومة تلة ورخله.

في اطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب

في 4 آب عند الساعة 18.00، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة جمجو.

هجمات الاحتلال بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيمياوية

في 4 آب، استهدف جيش الاحتلال التركي بالقنابل اليدوية، وثلاث مرات بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيمياوية جبهات القتال في ساحات المقاومة بتلة جودي.

في 4 آب، قصفت انفاق القتال في ساحة المقاومة ورخله 30 مرة بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيمياوية.

في 4 آب، تم قصف انفاق القتال في ساحة المقاومة كهف الجرحى 6 مرات بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيمياوية.

في 4 آب، قصفت جبهات القتال في ساحة المقاومة جمجو ثلاث مرات بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيمياوية.

هجمات الاحتلال بالأسلحة الثقيلة والمدافع والمروحيات الهجومية والطائرات الحربية

في 4 آب، حلقت طائرات استطلاع فوق ساحة المقاومة تلة آميدية.

في 4 آب، قصف الاحتلال ساحة تلة زنكل التابعة لغاري وساحات المقاومة في تلة آميدية وسيدا، 12 مرة بالطائرات الحربية.

في 4 آب، تم قصف ساحات المقاومة، تلة جودي، وتلة اف ام، وكوري جارو، 15 مرة بالمروحيات الهجومية.

في4 آب، قصفت ساحات المقاومة، تلة اف ام وكهف الجرحى بالأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية والهاون والدبابات"