قوات الدفاع الشعبي تعلن هوية 5 مقاتلات استشهدن عام 2017

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً كتابياً أعلنت فيه هوية 5 من مقاتلاتها ممن استشهدن عام 2017 في منطقة كاتو.

وجاء في نص البيان:

" أطلق جيش الاحتلال التركي في شهر نيسان عام 2017، حملة عسكرية واسعة في جبل كاتو الواقع في منطقة ألك، ومن جانبها، تصدت قواتنا الكريلا لهجمات الاحتلال التركي في إطار هذه الحملة، وقاتلت، المقاتلة رابرين، روكن، بارين، آفاشين، وزنارين اللواتي شاركن في هذه المعركة، بكل شجاعة وبسالة، والتحقن بقافلة رفاقنا الشهداء الذين من قبلهن، وفي ذكرى استشهاد رفيقاتنا الشهيدات، نستذكرهن بكل إجلال واحترام ونعاهدهن على أننا سنجعلهن رمزاً لمقاومتنا ضد الاحتلال".

وبحسب البيان سجل الشهيدات، كالتالي:

الاسم الحركي: رابرين آمد

الاسم والنسبة: آيسل أويونلو

مكان الولادة: آمد

اسم الأم – الأب: حسرت – محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: كاتو جيركا/ شهر نيسان عام 2017

الاسم الحركي: روكن كفر

الاسم والنسبة: لاليهان آصلان

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: شيرين -هادي

مكان وتاريخ الاستشهاد: كاتو جيركا/ شهر نيسان عام 2017

الاسم الحركي: بارين شيلان

الاسم والنسبة: شمسه علي

مكان الولادة: كوباني

اسم الأم – الأب: صديقة – إسماعيل

مكان وتاريخ الاستشهاد: كاتو جيركا/ شهر نيسان عام 2017

الاسم الحركي: آفاشين جراف

الاسم والنسبة: سرهلدان آردم

مكان الولادة: سيرت

اسم الأم – الأب: سُرية – صلاح الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: كاتو جيركا/ شهر نيسان عام 2017

الاسم الحركي: زنارين آرجين

الاسم والنسبة: بلدا آكداغ

مكان الولادة: آمد

اسم الأم – الأب: فاطمة – يوسف

مكان وتاريخ الاستشهاد: كاتو جيركا/ شهر نيسان عام 2017