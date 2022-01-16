قوات الدفاع الشعبي تعلن استشهاد وطني واثنين من مقاتليها جراء كمين في 2019

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم الأحد، بياناً، جاء فيه:

"تعرض رفاقنا سيبان ولهنغ والشخصية الوطنية داريوس بتاريخ الـ 27 من تشرين الثاني 2019 لكمين من قبل الاحتلال التركي، واستشهدوا في ساحة دامبات.

وسجل رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: سيبان دلدار

الاسم والنسبة: برات هولاكو

مكان الولادة: آمد

اسم الأب والأم: محمد - آيتن

مكان وتاريخ الاستشهاد: 27 تشرين الثاني2019/ سرحد

الاسم الحركي: لهنغ كلهات

الاسم والنسبة: سركم أودت خلفيا

مكان الولادة: ماكو

اسم الأب والأم: رضا - زينب

مكان وتاريخ الاستشهاد: 27 تشرين الثاني 2019/ سرحد

الاسم الحركي: داريوس

الاسم والنسبة: ــــ

مكان الولادة: ــــ

اسم الأب والأم: -----

مكان وتاريخ الاستشهاد: 27 تشرين الثاني 2019 / سرحد

نتقدم بتعازينا لذوي شهدائنا سيبان ولهنغ وداريوس. كما نعزّي شعبنا الكردي، ونواصل السير على دربهم النضالي حتى تحقيق أهدافهم في كردستان حرة".

(س ر)