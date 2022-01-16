قوات الدفاع الشعبي تعلن استشهاد وطني واثنين من مقاتليها جراء كمين في 2019

أعلنت قوات الدفاع الشعبي (HPG)، عن استشهاد اثنين من مقاتليها وشخصية وطنية في الـ 27 تشرين الثاني من عام 2019، جراء كمين في منطقة سرحد. 
كردستان 2022-01-16T12:22:00 مركز الأخبار

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم الأحد، بياناً، جاء فيه:

"تعرض رفاقنا سيبان ولهنغ والشخصية الوطنية داريوس بتاريخ الـ 27 من تشرين الثاني 2019 لكمين من قبل الاحتلال التركي، واستشهدوا في ساحة دامبات.

وسجل رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: سيبان دلدار

الاسم والنسبة: برات هولاكو

مكان الولادة: آمد

اسم الأب والأم: محمد - آيتن

مكان وتاريخ الاستشهاد: 27 تشرين الثاني2019/ سرحد

الاسم الحركي: لهنغ كلهات

الاسم والنسبة: سركم أودت خلفيا

مكان الولادة: ماكو

اسم الأب والأم: رضا - زينب

مكان وتاريخ الاستشهاد: 27 تشرين الثاني 2019/ سرحد

الاسم الحركي: داريوس

الاسم والنسبة: ــــ

مكان الولادة: ــــ

اسم الأب والأم: -----

مكان وتاريخ الاستشهاد: 27 تشرين الثاني 2019 / سرحد

نتقدم بتعازينا لذوي شهدائنا سيبان ولهنغ وداريوس. كما نعزّي شعبنا الكردي، ونواصل السير على دربهم النضالي حتى تحقيق أهدافهم في كردستان حرة".

(س ر)


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