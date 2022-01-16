قوات الدفاع الشعبي تعلن استشهاد وطني واثنين من مقاتليها جراء كمين في 2019

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم الأحد، بياناً، جاء فيه:
"تعرض رفاقنا سيبان ولهنغ والشخصية الوطنية داريوس بتاريخ الـ 27 من تشرين الثاني 2019 لكمين من قبل الاحتلال التركي، واستشهدوا في ساحة دامبات.
وسجل رفاقنا الشهداء كالتالي:
الاسم الحركي: سيبان دلدار
الاسم والنسبة: برات هولاكو
مكان الولادة: آمد
اسم الأب والأم: محمد - آيتن
مكان وتاريخ الاستشهاد: 27 تشرين الثاني2019/ سرحد
الاسم الحركي: لهنغ كلهات
الاسم والنسبة: سركم أودت خلفيا
مكان الولادة: ماكو
اسم الأب والأم: رضا - زينب
مكان وتاريخ الاستشهاد: 27 تشرين الثاني 2019/ سرحد
الاسم الحركي: داريوس
الاسم والنسبة: ــــ
مكان الولادة: ــــ
اسم الأب والأم: -----
مكان وتاريخ الاستشهاد: 27 تشرين الثاني 2019 / سرحد
نتقدم بتعازينا لذوي شهدائنا سيبان ولهنغ وداريوس. كما نعزّي شعبنا الكردي، ونواصل السير على دربهم النضالي حتى تحقيق أهدافهم في كردستان حرة".
(س ر)