قوات الدفاع الشعبي تعلن استشهاد ثلاثة من مقاتليها

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً، أعلن فيه استشهاد ثلاثة من مقاتليها، جاء فيه:

“في الـ 20 من أيلول 2021 ونتيجة قصف جيش الاحتلال التركي لمناطق الدفاع المشروع، ارتقى كل من رفاقنا: رستم كايا وآزاد كابار وواركر هيفي إلى مرتبة الشهادة.

والمعلومات حول هوية الشهداء الثلاثة هي كما يلي:

الاسم الحركي: رستم كابار

الاسم والكنية: دوران كايا

مكان الولادة: ديرسم

اسم الأم والأب: كولو ـ ابراهيم

مكان وتاريخ الاستشهاد: 20 أيلول 2021/ مناطق الدفاع المشروع

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الاسم الحركي: ‏ آزاد كابار

الاسم والكنية: ‏ عبد الله باران

مكان الولادة: ‏ كربوران

اسم الأم والأب: ‏ فاطمة ـ مهدي

مكان وتاريخ الاستشهاد: 20 أيلول 2021/ مناطق الدفاع المشروع‏

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الاسم الحركي: واركر هيفي‏

الاسم والكنية: ‏أمين دمير

مكان الولادة: ‏ماردين

اسم الأم والأب: ‏شاهيه ـ نذير

مكان وتاريخ الاستشهاد: 20 أيلول 2021/ مناطق الدفاع المشروع‏

وذكر البيان في ختامه: "نعزّي عوائل شهدائنا الوطنيين الكرام، كما نعزّي أهلنا في شرناخ وماردين وعموم شعبنا الكردستاني، ونجدد عهدنا على أن ننتقم لرفاقنا الشهداء الأبطال ولقيمهم النفيسة، ونسير على خطاهم حتى تحقيق آمالهم في الحرية والنصر".

(ف)