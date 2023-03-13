قوات الدفاع الشعبي تعلن استشهاد قيادي ساحة المقاومة آمدية

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG بياناً كتابياً اليوم، كشفت فيه استشهاد القيادي دليل زاغروس.

وقال البيان: "استشهد رفيقنا دليل زاغروس، الذي كان يقود ساحة المقاومة في (تلة آمدية) في العام 2022، خلال هجمة لجيش الاحتلال التركي، وتحت قيادة رفيقنا دليل، وجهت الضربات الأولى والقاسية للمحتلين ولشهور عدة لم يُسمح للاحتلال بالتقدم للأمام، وتم قتل المئات من جنود الاحتلال وإسقاط مروحيتين لهم، وتم الاستيلاء على جثث المحتلين وإظهار حقيقة جيش الاحتلال التركي الذي لاذ بالفرار من تلة آمدية".

كان رفيقنا دليل متواجداً بشكل دائم في المقدمة، يقدم التضحيات، يسير للأمام بشجاعة وفدائية، ولعب دوراً تاريخياً ضمن حملة المقاومة، وأصيب رفيقنا دليل بجروح بالغة الخطورة في القصف أثناء محاولاته توجيه ضربات للعدو في مناطق الدفاع مديا"

وأضاف البيان "استشهد متأثراً بالجروح التي أصيب بها، لقد قاد رفيقنا دليل المئات من الفدائيين، وعلى عشيرة آلان وعلى الشعب الكردي بأكمله أن يفتخروا به، كتب الرفيق دليل اسمه بأحرف من ذهب، في تاريخ نضالنا كمثال على التضحية والثورية ورمزاً من رموز القيادة في حملة الشهيد سافاش مرعش الثورية".

وسجل الشهيد دليل زاغروس بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: دليل زاغروس

الاسم والكنية: جرجيس جاكسو

مكان الولادة: وان

اسم الام والأب: ريحان-عثمان

مكان وتاريخ الاستشهاد: 25 تموز 2022/ مناطق الدفاع مديا.

(س ر)