قوات الدفاع الشعبي تعلن استشهاد اثنين من مقاتليها في قصف للاحتلال التركي بغاز سام

وذكر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي أن جيش الاحتلال التركي يلجأ لاستخدام الغازات السامة في قصفه بعد عجزه عن التقدم على الأرض، وتكبده خسائر فادحة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن جيش الاحتلال التركي استخدم الغاز السام ضد مقاتلي ومقاتلات قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة - ستار بتاريخ الـ 26 من آب الفائت في تلة سور التابعة لمنطقة آفاشين، ما أدى إلى استشهاد اثنين من قوات الكريلا.

وجاء في نص البيان:

“الجيش التركي المحتل الذي فقد تماماً إرادة القتال على الأرض ورغم تسليحه التقني المتطور، لم يتمكن من التقدم ضد قوات حرية كردستان ولم يتمكن من تحقيق أي نتائج. رغم أنه كان يستخدم تقنيات قتالية متطورة لما يقرب من خمسة أشهر أيضًا إلا أن الدولة التركية الفاشية لم تتمكن من كسر مقاومة قوات الكريلا التي تناضل وتكافح بروح الفلسفة الأوجلانية. لذلك تلجأ الدولة التركية لاستخدام الغازات الكيماوية السامة المحرمة دولياً ضد مناطق قوات الكريلا.

ساحة برخدان في كري صور في منطقة آفاشين

في السادس والعشرين من آب الجاري، أقدمت دولة الاحتلال التركي الوحشية والفاشية والتي لا تربطها أي صلة بالإنسانية، على استخدام الغازات الكيماوية في قصف ساحة كري صور بمنطقة آفاشين. وأسفر الهجوم الوحشي التركي عن استشهاد اثنين من رفاقنا. سنقوم لاحقاً بالكشف عن هوية الرفيقين لشعبنا وللرأي العام.

ساحة برخدان في ورخليه بمنطقة آفاشين

في السابع من أيلول الجاري وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً وفي الثامن من أيلول الجاري وفي تمام الساعة الرابعة فجراً، قصفت قوات الاحتلال التركي بالغازات السامة والقنابل ساحة برخودان في ورخلي لأحد عشر مرة متتالية. وبعد القصف حاول الاحتلال التركي التقدم نحو الساحة مما أدى إلى نشوب معارك عنيفة بين قواتنا المقاومة في الساحة وجنود الاحتلال التركي. خلال المعارك أبدت قواتنا مقاومة بطولية ممزوجة بالروح الفدائية الأوجلانية وتمكنت من توجيه ضربات موجعة لجيش الاحتلال التركي ومنعه من التقدم نحو الساحة رغم الاستخدام المفرط للأسلحة المحرمة دولياً.

وتشهد المنطقة حركة مكثفة لطائرات استطلاع وطائرات بدون طيار.

حملة مقاومة خابور الثورية في منطقة حفتانين

في السادس من أيلول الجاري وفي تمام الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة، هاجمت قواتنا بالأسلحة الثقيلة من محورين، جنود الاحتلال التركي المتمركزين في ساحة تل دوبشكى في منطقة بيربلاي. وتمكنت قواتنا خلال الهجوم من تدمير نقطتين للعدو بشكل كامل. وفي اليوم نفسه وفي ساعات الليل المتأخرة، قامت مروحيات الاحتلال التركي بنقل جثث قتلاه من الساحة.

حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة زاب

في الثامن من أيلول الجاري وفي تمام الساعة السابعة صباحاً، حاول الاحتلال التركي التقدم من ساحة جيلو الصغيرة نحو تلة الشهيد صفقان إلا أن قواتنا استهدفتهم لمرتين متتاليتين في عمليتين انتقاميتين. من جانبه أقدم الاحتلال التركي على قصف التلة بالقنابل والأسلحة الثقيلة بعد العمليتين اللتين نفذتهما قواتنا. سنقوم في وقت لاحق بكشف تفاصيل العمليتين لشعبنا وللرأي العام.

وفي السابع من أيلول الجاري وفي فترة منتصف الليل، حلقت مروحيات الاحتلال التركي بكثافة فوق خط قاشورا بمنطقة متينا. وفي اليوم نفسه، قصفت مروحيات الاحتلال التركي قرى كستي، ادينة، دشيشة، هروري، سرارو، ساحة قلعة قمرية وكوردينه. وفي اليوم نفسه شهد محيط قرى هروري قصفاً مكثفاً بمدافع الأوبيس والهاون المنتشرة على طول الحدود.

وفي السابع من أيلول الجاري وفي فترة منتصف الليل، قصف الاحتلال التركي بمدافع الأوبيس والهاون قرية خيزاوا بمنطقة حفتانين.

وفي السابع من أيلول الجاري وفي فترة الفجر شهدت ساحات مرفانوس، تابورا عربان، تل سبي (كري سبي)، تل صور (كري صور) وتل سليمان حركة مكثفة لمروحيات الاحتلال التركي. وبشكل متزامن قصفت مروحيات الاحتلال التركي بالقنابل، ساحة برخودان في ورخلي.

وفي اليوم نفسه وفي فترة الفجر، قصفت طائرات الاحتلال التركي الحربية ساحة كليى سوردي بمنطقة قنديل في كردستان”.