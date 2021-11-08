قوات الدفاع الشعبي تعلن استشهاد اثنين من مقاتليها في ميردين

وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، في بيان، اليوم الإثنين، نقلته وكالة فرات للأنباء:

"بتاريخ 22 تشرين الأول ٢٠٢١ خلال الحملة العسكرية للاحتلال التركي حصلت اشتباكات عنيفة بين قواتنا وجيش الاحتلال التركي في محيط قرية قورديس التابعة لساحة أومريا في ميردين، حيث شارك رفيقانا، شورش وعصيان، في هذه الاشتباكات بكل شجاعة إلى أن التحقا بقافلة الشهداء".

وسجل الشهيدين كالتالي:

الاسم الحركي: شورش آمد

الاسم والنسبة: أحمد كوج

مكان الولادة: بسمل

اسم الأب والأم: محمد سعيد - فاطمة

مكان وتاريخ الاستشهاد: 22 تشرين الأول 2021 / ميردين

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الاسم الحركي: عصيان تولهلدان

الاسم والنسبة: سونكول اوزكون

مكان الولادة: آمد

اسم الأب والأم: حسين - مكية

مكان وتاريخ الاستشهاد: 22 تشرين الأول 2021 / ميردين

واختتم البيان بالقول: "في البداية نتقدم بتعازينا الحارة لذوي الشهداء، كما نتقدم بتعازينا لجميع أبناء شعبنا الوطني ونجدد عهدنا لشهدائنا الأبرار بأننا سوف نحقق الانتصار لشعبنا وكردستان".

(س ر)