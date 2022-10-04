قوات الدفاع الشعبي تعلن عن مقتل ما لا يقل عن 5 جنود أتراك

بحسب المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG "فقد أسفرت العمليات السبعة التي نفذتها قوات الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي، عن مقتل ما لا يقل عن 5 جنود أتراك".

وأكد المركز أن جيش الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة بالقنابل التكتيكية النووية والأسلحة الكيماوية والقنابل الفوسفورية المحظورة 9 مرات وبالمروحيات الهجومية 78 مرة، وبالمدافع وقذائف الهاون والدبابات عشرات المرات.

والمعلومات عن عمليات الكريلا وهجمات دولة الاحتلال التركي كالتالي:

في إطار حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة زاب:

في 3 تشرين الأول، الساعة 06:30، 07:00 و18:00، استهدفت فرق الكريلا المتحركة جنود الاحتلال في محيط خنادق الحرب في منطقة الشهيد آكر في ساحة المقاومة في سيدا، بالأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن مقتل جندي تركي.

في 3 تشرين الأول، الساعة 06:50، نفذت فرق الكريلا المتحركة عملية قنص ضد جيش الاحتلال في محيط خنادق الحرب في منطقة الشهيد فلات في ساحة المقاومة في سيدا، ما أسفر عن مقتل جندي تركي.

في 3 تشرين الأول، الساعة 17:40، نفذت فرق الكريلا المتحركة عملية منسّقة ضد جيش العدو في ساحة المقاومة في ساجا، أسفرت من الجناح الأول التي نفذت بالأسلحة الثقيلة، عن مقتل جنديين تركيين، كما أسفرت من الجناح الثاني التي نفذت بالأسلحة الفردية ضد جنود الاحتلال الذين أرادوا التدخل إلى ساحة العملية، عن مقتل 3 جنود أتراك.

وفي مساء 3 تشرين الأول، استهدفت فرق الكريلا المتحركة مروحيات سكورسكي التي أرادت إنزال الجنود في ساحة المقاومة في ساجا، وبعد تدخّل قواتنا أُجبرت المروحيات على مغادرة المنطقة دون أن تتمكن من إنزال الجنود فيها.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل والأسلحة الكيماوية المحظورة:

في 3 تشرين الأول، قصف جيش الاحتلال خنادق الحرب في منطقة الشهيد آكر والشهيد فلات وساحات المقاومة في سيدا، وخنادق الحرب في منطقة الشهيد باهوز في ساحة جمجو 9 مرات بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 3 تشرين الأول، قصفت المروحيات الهجومية 78 مرة ساحات المقاومة في ساجا وكاركر وشهيد فداكار وتلة هكاري وتلة آمدية.

في 3 تشرين الأول، تعرضت ساحات المقاومة في جمجو وتلة هكاري للقصف عشرات المرات بالمدافع وقذائف الهاون والدبابات.

في 3 تشرين الأول، حلقت الطائرات المسيّرة في سماء ساحات المقاومة في ساجا، وجمجو وتلة إف إم وتلة جودي وتلة آمدية.

كما حاول جيش الاحتلال التركي تدمير خنادق الحرب في ساحة المقاومة في كاركر بالجرافات.

ومنذ صباح 3 تشرين الأول وحتى الآن، تقصف القوات الإيرانية ساحات هورنيه وتلة بربزنيه في كوشينيه في خاكورك بالمدافع وقذائف الهاون".

(ل م)