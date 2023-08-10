قوات الدفاع الشعبي تعلن عن استشهاد المقاتلين ريزان وباور

وجاء في بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي :

"استشهد رفيقانا ريزان وباور، في بوطان بتاريخ 6 آب 2023، جراء هجوم لدولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع - ميديا. شارك رفيقانا ريزان وباور اللذان عاشا كل لحظة على أساس الأيديولوجية الابوجية والولاء للشهداء والشعب، في نضالنا من أجل الحرية بإيمان كبير ومطالبات وعزم، وأصبح هؤلاء الرفاق مثالاً للمقاتلين الأبوجيين. حل رفيقانا ريزان وباور مكانهم كأبطال مثاليين في تاريخ نضالنا ويجب على كل شبيبة كردستان أن يتخذو منهم كمثال لأنفسهم من خلال الانضمام وموقفهم النضالي.

نعد بأننا سنخلد دائماً ذكريات أبناء الشعب الكردي القيمين والمخلصين والأبطال، رفيقانا ريزان وباور، وسننتقم من أجلهم وسنحقق أهدافهم بالتأكيد.

ونعرب عن تعازينا لعوائل رفيقينا الشهيدين القيمين وجميع أبناء بوطان الوطنيين وشعب كردستان.

المعلومات المفصلة حول هوية رفيقينا الشهداء:

الاسم الحركي: ريزان بوطان

الاسم والكنية: ريزان غونكن

مكان الولادة: شرناخ

اسم الام والاب: زليخة - بشير

مكان وتاريخ الاستشهاد: 6 آب 2023 / مناطق الدفاع المشروع – ميديا.

الاسم الحركي: باور بوطان

الاسم والكنية: بكر كنا

مكان الولادة: اسطنبول

اسم الاب والام: سبحان - حاجي

مكان وتاريخ الاستشهاد: 6 آب 2023 / مناطق الدفاع المشروع – ميديا.

(سـ)