قوات الدفاع الشعبي تعلن القضاء على 5 جنود للاحتلال نتيجة الرد على الهجمات

وجاء في بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG :" يواصل جيش الاحتلال التركي هجماته على مناطق الدفاع المشروع، ونتيجة الهجمات اندلعت اشتباكات عنيفة وردت قواتنا للدفاع عن نفسها، حيث قصف الجيش التركي مناطق الكريلا 10 مرات بطائرات حربية، 44 مرة بالمدافع والدبابات، وفي نفس الوقت حاولوا تدمير خنادق المقاومة بالجرافات والدخول إلى داخل الخنادق، وقد ردت قواتنا على هذه الهجمات، مما أسفر عن مقتل 5 من جنود الأتراك”.

كما أشار البيان إلى ما يلي فيما يتعلق بتفاصيل الهجمات على مناطق المقاومة:

“في زاب

في 30 أيار في الساعة 13:30، شن جيش الاحتلال التركي هجماته على قواتنا في ساحة المقاومة في تلة إف إم وحاولوا الاستقرار في تلك المنطقة، وردت قواتنا دفاعاً عن نفسها، ونتيحة لذلك، منعوا العدو من الدخول إلى خنادق المقاومة، وفي تمام الساعة 16:40، حاول العدو مرة أخرى وهاجموا قواتنا وفي المقابل ردت قواتنا على هذه الهجمات.

في 31 أيار في الساعة 12:15، شن جيش الاحتلال التركي هجماته على قواتنا في ساحة المقاومة في تلة إف إم وحاولوا الدخول إلى الخنادق، مما اضطرت قواتنا على الرد للدفاع عن نفسها، وبعدها قصف جيش الاحتلال منطقة المقاومة.

في منطقة آفاشين

في 30 أيار في الساعة 08:00، دخل جيش الاحتلال التركي في الحركة وشن هجماتهم على الكريلا في ساحة المقاومة في ورخليه، وردت قواتنا على هذه الهجمات دفاعاً عن نفسها، مما أسفر عن مقتل 5 جنود أتراك.

هجمات جيش الاحتلال التركي

في 30 أيار، قصفت طائرات الحربية التابعة للاحتلال التركي مرتين منطقة تلة جارجل وقرية شيلازي في متينا، و7 مرات تلة بهار، تلة جودي وتلة آمدية في غرب زاب، ومرة منطقة تلة زنكل في كارى، بإجمالي 10 مرات.

وفي 30 و31 أيار، تعرضت مناطق المقاومة في تلة إف إم وتلة جودي في غرب زاب وخنادق المقاومة في سيدا في شرق زاب للقصف 44 مرة بالمدافع والدبابات.

وفي 30 و31 أيار، شن جيش الاحتلال التركي هجماته على ساحة المقاومة في تلة إف إم وحاول تدمير الخنادق بالجرافات.

وفي 30 و 31 أيار، قصف جيش الاحتلال التركي خنادق المقاومة في جمجو بالأسلحة الفردية والثقيلة، وحاول تدمير هذه الخنادق".

(سـ)