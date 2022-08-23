قوات الدفاع الشعبي HPG: الاحتلال يشن هجمات بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية

وجاء بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG كالتالي:

"خلال العمليات التي قادتها فرقنا المتنقلة من قبل وحدات المرأة الحرة YJA Star ، والتي نفذت للانتقام لواحدة من قيادات حركة المرأة الحرة ، الرفيقة بيريفان زيلان ، حيث قتل أحد المحتلين، ودمّرت مسيّرة، في حين قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة، 8 مرات بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيميائية ،و 17 مرة بالمروحيات ، و4 مرات بالطائرات الهجومية وعشرات المرات بمدافع الأوبيس والأسلحة الثقيلة.

المعلومات التفصيلية حول تلك الفعاليات والهجمات كالتالي ؛

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس بمنطقة زاب ؛

في 22 آب ، الساعة 11:00 ، اتخذت فرقنا المتنقلة إجراءات ضد المحتلين الذين توجهوا صوب مواقع المقاومة في منطقة جمجو، و بعد تدخل قواتنا ، أجبر المحتلين على الفرار من المنطقة.

في 22 آب في تمام الساعة 17:30 في منطقة المقاومة جمجو ، تم استهداف المحتلين ، قتل على إثرها أحد المحتلين.

في إطار الحملة الثورية للشهيد سافاش مراش من معركة الخابور ؛

في 22 آب الساعة 11:00 ، دمرت فرقنا المتنقلة من وحدات المرأة الحرة YJA Star مسيّرة كانت تحلق فوق منطقة المقاومة بتلة آميدية.

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس بمنطقة خاكورك ؛

في 22 آب الساعة 19:30 في منطقة تل كوردينا في خاكورك ، قامت فرقنا المتنقلة من وحدات المرأة الحرة YJA Star باستهداف المحتلين بأسلحة ثقيلة.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية؛

في 22 آب ، قصفت مواقع المقاومة 8 مرات بقنابل نووية تكتيكية وأسلحة كيماوية في مناطق المقاومة في جمجو وساجا وتلة إف إم وشيكفتا بريندارا.

هجمات جيش الاحتلال التركي بمدافع الهاوتزر والأسلحة الثقيلة والمروحيات والطائرات الحربية؛

في 22 آب ، حلقت طائرات مسيرة فوق مناطق المقاومة في تلة آمدية وتلة أف أم.

في 22 آب ، تعرضت مناطق المقاومة في كوريه جارو وتلة آمدية، وتلة إف إم لقصف بالمروحيات 17 مرة.

في 22 آب ، قصفت الطائرات الحربية منطقتي المقاومة في هكاري وتلة آمديا أربع مرات.

في 22 آب ، تعرضت مناطق المقاومة في جمجو و شفتا بريندارا وتلة آمدية لقصف بعشرات المرات بمدافع الأوبيس والأسلحة الثقيلة.