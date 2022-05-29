قوات الدفاع الشعبي HPG تسقط مروحية وتقتل 12 جندياً للاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG بياناً حول سير العمليات وتفاصيلها، جاء فيه: "تستمر كريلا حرية كردستان بقيادة قوات المرأة الحرة YJA-STAR، بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لقفزة الأول من حزيران، في تنفيذ عمليات قوية ضد جيش الاحتلال التركي بالروح الفدائية الآبوجية.

وخلال العمليات أسقطت قواتنا طائرة هليكوبتر نوع سكورسكي، ودمرت طائرة بدون طيار، وقتلت 12 جندياً محتلاً وجرحت 6 آخرين. كما توجهت قوات المرأة الحرة YJA-STAR بعزيمة كبيرة إلى جثث قتلى العدو لتستولي على بندقيتين نوع MPT، وجعبتين، مسدس ومخزنين، هاتف، وبطاقتي هاتف عدد2، مصباحين نوع بيل، حقيبة عسكرية، عدة ومستلزمات يومية"

تفاصيل العمليات على الشكل التالي:

منطقة آفاشين

في 28 أيار ما بين الساعة 08.00 والساعة 14.40، نفذت قواتنا ثلاث هجمات بالأسلحة الفردية، واثنتان بالأسلحة الثقيلة ومرتين بتكتيك التفخيخ، على قوات الاحتلال الذين أرادوا استخدام الأسلحة الكيمياوية والمتفجرات ضد ساحة المقاومة في ورخله وأجبرتهم على التراجع إلى الخلف.

منطقة زاب

في 27 أيار عند الساعة 08.00، والساعة 14.00، والساعة 18.40، في ساحة المقاومة في تلة الشهيد جودي، بينما كان العدو يحاول تنفيذ عملية إنزال في محيط جبهات القتال في تلة الشهيد لشكر، تصدت له قوات المرأة الحرة YJA-STAR وألحقت ضربات قوية بطائرة هليكوبتر. وخلال محاولة طائرة الهليكوبتر الانسحاب من المنطقة والوصول إلى مخفر كره في ناحية جليه في جولمرك، سقطت في نهر زي ودمرت هناك.

في 28 أيار عند الساعة 16.40، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال في محيط جبهات القتال في ساحة المقاومة في تلة FM وقتلت واحداً منهم، وتفرق الباقون في الساحة نتيجة حالة الهلع التي أصابتهم.

في 28 أيار عند الساعة 09.00، دمرت قوات المرأة الحرة YJA-STAR طائرة بدون طيار للاحتلال التركي في ساحة المقاومة في شكفتا برينداران.

في 28 أيار أحكمت قوات المرأة الحرة YJA-STAR الخناق على ثلاثة من المحتلين في ساحة الشهيد شاهين، بينما كانوا يحاولون التقدم نحو جبهات القتال للشهيد برخدان واستهدفتهم بتكتيك التفخيخ. ونتيجة لذلك سقط المحتل الذي قتل في العملية من فوق الصخرة، بينما هاجمت قواتنا المحتلين الآخرين بالأسلحة الفردية. توجهت قواتنا إلى جثث العدو واستولت على: بندقيتين نوع MPT، جعبتين، مسدس ومخزنين، هاتف وبطاقتي هاتف، مصباحين وأربعة ألغام معدة للتفجير، كاميرا رأسية، حقيبة عسكرية، أدوات ومستلزمات يومية.

وفي اليوم نفسه عند الساعة 16.00، نفذت قواتنا عملية منسقة على ثلاثة محاور ضد جيش الاحتلال الذي حاول التقدم نحو جبهات القتال وقتلت أربعة منهم وجرحت ثلاثة آخرين. وبعد العملية، حاول الاحتلال بعد قصفه للمنطقة التقدم مرة أخرى، فاستهدفتهم قواتنا مرة ثانية بتكتيك التفخيخ وقتلت اثنين منهم وجرحت ثلاثة آخرين.

وكمحصلة لهذه العمليات القوية لقواتنا والتي نفذت بروح عالية وفدائية آبوجية، قتل 9 من جنود الاحتلال وجرح 6 آخرون. كما تم الاستيلاء على بندقيتين نوع MPT، جعبتين، مسدس ومخزنين، هاتف وبطاقتي هاتف، مصباحين وأربعة ألغام معدة للتفجير، كاميرا رأسية، حقيبة عسكرية، أدوات ومستلزمات يومية.

منطقة متينا

في 28 أيار عند الساعة 07.00 نفذت قواتنا عملية بالأسلحة الفردية ضد قوات العدو المتحركة في ساحة المقاومة بتلة هكاري في محيط جبهات القتال بمنطقة الشهيد زمان وقتلت اثنين منهم.

في 25 أيار عند الساعة 22.30 دمرت قواتنا نظام كاميرا في تلة كوردينا.

الهجمات بالأسلحة الكيمياوية

الهجمات التي نفذها جيش الاحتلال مستخدماً فيها الأسلحة الكيمياوية على الشكل التالي:

في 28 أيار قصف جيش الاحتلال التركي ساحات الشهيد شاهين، والشهيد برخدان، وتلة الشهيد هو ري، وتلة جهنم، وشكفتا برينداران في منطقة زاب 34 مرة بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات.

الهجمات الجوية والبرية

هاجمت قوات العدو ساحات المقاومة بقذائف الأوبوس والمروحيات الهجومية والطائرات الحربية:

في 28 أيار استهدف جيش الاحتلال في منطقة زاب ساحات الشهيد شاهين، وكوري جار، والشهيد هارون، والشهيد تولهلدان، وتلة جهنم، وجيا رش، وشكفتا برينداران، وجمجو، وتلة جودي، وتلة FM، وتلة آميديا، وكاركر بالمروحيات الهجومية وبمئات قذائف الأوبوس من المخافر الحدودية و27 مرة بالطائرات الحربية.

في 28 أيار استهدفت المخافر الحدودية في منطقة متينا ساحة المقاومة في تلة هكاري بقذائف الأوبوس.

في 28 أيار عند الساعة 11,00، قصفت الطائرات الحربية أربع مرات بمنطقة آفاشين ساحة المقاومة في ورخله.

(سـ)