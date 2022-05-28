قوات الدفاع الشعبي HPG تقضي على  13 جندياً وتصيب سبعة مروحيات للاحتلال التركي

تمكنت قوات الكريلا خلال العمليات التي نفذتها من قتل 13 جندياً من قوات الاحتلال التركي وجرح ثلاثة اخرين. كما دمرت ثلاثة مواقع ونظام كاميرا نوع موبيس، بينما استطاعت القوات من اصابة موقعين و7 طائرات هليكوبتر.

نشر المركز الاعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG التفاصيل التالية:

"تستمر المقاومة التاريخية لقواتنا والفرق المتحركة على كافة الجبهات. قصف جيش الاحتلال ساحات المقاومة مئات المرات بقذائف الأوبوس و39 مرة بالأسلحة الكيمياوية و33 مرة بالطائرات الحربية. وخلال العمليات التي نفذتها قوات الكريلا قتل 13 محتلاً وجرح ثلاثة اخرين. كما تم تدمير ثلاثة مواقع ونظام كاميرا موبيس، بينما اصيب موقعين اخرين و7 مروحيات بينهم مروحيتين اصابتهم ثقيلة.

المعلومات حول العمليات كالتالي:

منطقة آفاشين

في 26 أيار احكمت قواتنا السيطرة على جيش الاحتلال في اراضي كاني بيه في ساحة مرفانوس، وعند الساعة 17.00، استهدفتهم قوات الكريلا من ثلاثة محاور، خلال عملية منسقة نفذتها الفرق النصف متحركة. تمكن المحور الأول للعملية من تدمير موقعين للعدو ونظام كاميرا من مسافة قريبة وقتل ثلاثة جنود. اما المحور الثاني للعملية فاستطاع تدمير موقع للعدو بالكامل واصابة اخر. المحور الثالث للعملية، تمكن من قنص احد جنود الاحتلال التركي وقتله وجرح اخر.

وفي حصيلة العمليات الفعالية لفرقنا النصف متحركة قتل 4 جنود وجرح اخر, كما تم تدمير ثلاثة مواقع بالإضافة الى نظام كاميرا موبيس واصابة موقع اخر. وبعد العملية، عمد جيش الاحتلال التركي الى قصف المنطقة. وعند المساء اجلى قتلاه وجرحاه بواسطة المروحيات.

في 27 أيار عند الساعة 16.50، حاولت قوات الاحتلال قصف جبهاتنا في ساحة المقاومة ورخله بالمتفجرات، إلا ان قواتنا ردت عليهم بتكتيك التفخيخ وقتلت واحداً منهم.

في 27 أيار قصف جيش الاحتلال التركي ساحة المقاومة ورخله 23 مرة بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات و3 مرات بالطائرات الحربية.

منطقة زاب

في 26 أيار قصف جيش الاحتلال جبهات القتال في مناطق الشهيد برخدان وشكفتا برينداران 7 مرات بالأسلحة الكيمياوية.

في 27 أيار عند الساعة 10.00، حاول جيش الاحتلال التركي التقدم في منطقة الشهيد برخدان بساحة المقاومة الشهيد شاهين بعدما قصف جبهات القتال فيها 5 مرات بالقنابل الغازية والمتفجرات. تصدت قواتنا لمحاولات العدو واجبرته على التراجع مسافة الى الوراء. وعند الساعة 11.00 استهدفتهم قواتنا مرة اخرى بالأسلحة الثقيلة.

في ليلة 27 أيار اطلقت قواتنا النار على المروحيات التي كانت تحلق فوق ساحة المقاومة شكفتا برينداران وكاركر واصابت مروحيتين نوع سكورسكي واجبرتهم على الابتعاد عن المنطقة.

في 27 أيار عند الساعة 22.00، حلقت طائرات الهليكوبتر فوق ساحة المقاومة تلة جودي وحاولت انزال القوات 11 مرة. وتدخلت قواتنا اثناء الانزال واصابت ثلاثة مروحيات واحدة منهم اصابتها ثقيلة، واجبرتهم على مغادرة المنطقة.

في 27 أيار عند الساعة08.00 والساعة 14.00 والساعة 18.40، استهدفت فرقنا المتحركة جيش العدو في ساحة المقاومة في تلة جودي وقتلت اثنين منهم وجرح اخر.

في 27 أيار عند الساعة 21.30، قامت قواتنا بتنفيذ عملية تسلل ضد جيش العدو الذي حاول التمركز في ساحة المقاومة في تلة FM وقتلت اثنين منهم. بعدها قامت الحوامات الهجومية بقصف المنطقة، واجلى العدو قتلاه وجرحاه من المنطقة بواسطة مروحيات نوع سكورسكي.

في 27 أيار من الساعة 23.00 الى الساعة 01.00، قصف الاحتلال التركي ساحة المقاومة في تلة FM بالمروحيات الهجومية. وخلال عمليات القصف حاولت مروحيتي سكورسكي تنفيذ عملية انزال للقوات، تصدت لهم قواتنا وافشلت عملية الانزال واصابت مروحية سكورسكي، واجبرتهم على الابتعاد عن المنطقة.

في 27 أيار حلقت طائرات بلا طيار فوق ساحة المقاومة في تلة FM.

منطقة ميتينا

في 26 أيار عند الساعة 23.40 استهدفت قواتنا مروحيات سكورسكي كانت تحاول نشر القوات في ساحة المقاومة في تلة هكاري، تصدت لهم قواتنا بقوة واصابت احداهم اصابة بليغة واجبرتها مع الاخريات على مغادرة المنطقة.

في 27 أيار عند الساعة 08.30، استهدفت قواتنا جنود الاحتلال الذين حاولوا التقدم نحو جبهاتنا في ساحة المقاومة تلة هكاري في تلة الشهيد هجار واجبرتهم على الانسحاب الى الوراء. وفي نفس اليوم عند الساعة 16.50، استهدفت قواتنا جنود العدو في محيط جبهات القتال بتكتيك التفخيخ، وعند الساعة 17.00 بالأسلحة الثقيلة واستطاعت قتل اثنين منهم وجرح اخر.

في 27 أيار عند الساعة 14.30، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال التركي في محيط جبهات القتال في ساحة المقاومة بتلة هكاري مرتين بالأسلحة الثقيلة.

في 27 أيار عند الساعة 03.30، احكمت قواتنا الخناق على جيش العدو الذي حاول التقدم نحو جبهات القتال بمنطقة الشهيد زماني في ساحة المقاومة بتلة هكاري، واستهدفتهم من مسافة قريبة وقتلت اثنين منهم. وفي 28 أيار عند الساعة 08.00، هاجمت قواتنا العدو مرة اخرى وقتلت اثنين منهم.

في 27 أيار قصف جيش الاحتلال جبهات القتال بمنطقة الشهيد هجار 4 مرات بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات.

هجمات الاحتلال

في 27 أيار قصف الاحتلال ساحات المقاومة في جمجو، وساجا، وجيا رش، وكوري جارو في منطقة زاب بالمروحيات الهجومية ومن المخافر الحدودية و16 مرة بالطائرات الحربية.

في 27 أيار قصف العدو ساحات تلة شكيف، وآفا لولان في منطقة خاكوركه بقذائف الأوبوس والهاون من المخافر الحدودية.

في 27 أيار قصفت ساحة المقاومة بتلة هكاري في منطقة متينا بقذائف الأوبوس من المخافر الحدودية و7 مرات بالطائرات الحربية.

في 27 أيار قصف جيش الاحتلال ساحات المقاومة بتلة بهار في تلة جودي، وتلة FM، وتلة آميديا مئات المرات بقذائف الأوبوس من المخافر الحدودية و7 مرات بالطائرات الحربية.