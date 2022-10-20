قوات الدفاع الشعبي : الاحتلال التركي استخدم الأسلحة المحظورة 16 مرة في يوم 19 تشرين الأول

ونشر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، بياناً إلى الرأي بخصوص هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.

البيان أكد أن جيش الاحتلال التركي ينتهك القوانين الدولية وينكر بطريقة غير اخلاقية استخدامه الأسلحة المحظورة ضد مقاتلي الكريلا.

وأشار أن انه استخدم في يوم 19 تشرين الأول الأسلحة الكيماوية والقنابل المحظورة 16 مرة.

وجاء في البيان " إن جيش الاحتلال التركي ينتهك القوانين الدولية وينكر ذلك بطريقة غير أخلاقية باستخدامه القنابل والأسلحة الكيماوية المحظورة ضد كريلا حرية كردستان، ولقد تم التأكيد على أن نظام مجرمي الحرب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية الفاشي والمتواطئين معه، وبغض النظر عن مدى إنكارهم لذلك، على أنهم ارتكبوا جرائم حرب وسيُحاسبون بالتأكيد، حيث هاجم جيش الاحتلال التركي في 19 تشرين الأول الأنفاق الحربية 16 مرة بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية .

إلى جانب استخدام الأسلحة الكيماوية والقنابل المحظورة، قصفوا 15 مرة بالطائرات الحربية، و 56 مرة بالطائرات بالمروحيات، وعشرات المرات بالمدفعية، وبالرغم من خداعه للرأي العام العالمي وادعائها بأنه لا يستخدم أسلحة كيمياوية وقنابل محظورة، يقاوم مقاتلي كريلا حرية كردستان بإرادة كبيرة وإيمان قوي، في وقت يستمر فيه القصف الكيماوي والقنابل المحظورة ضد الأنفاق ومواقع الكريلا.

ونتيجة لعمليات قواتنا، تم مقتل 3 محتلين، وفي ذات الوقت، تم تدمير نظامي كاميرات مراقبة وطائرة مسيرة.

المعلومات المفصلة عن العمليات والهجمات كما يلي:

وفي إطار المرحلة الثورية لصقور زاغروس بمنطقة زاب

في 19 تشرين الاول، هاجمت فرقنا المتحركة المحتلين بالأسلحة الثقيلة في منطقة المقاومة ساجا.

وفي 19 تشرين الأول الساعة 15:30، تم تنفيذ عملية في منطقة المقاومة سيدا ضد المحتلين الذين أرادوا وضع كاميرات من نوع (mobesse) حول مواقع المقاومة للشهيد اكر، حيث قتل 2 من المحتلين، وتدمير طائرة مسيرة ونظام كاميرات من نوع (mobesse) في العملية.

في إطار المرحلة الثورية للشهيد سافاش ماراش لمعركة خابور

في 17 تشرين الأول الساعة 16:30، هاجمت فرقنا المحتلين في منطقة المقاومة تلة جودي بالقنص، ما أدى إلى مقتل أحد المحتلين.

وفي 19 تشرين الاول الساعة 09:00، دمرت فرقنا المتحركة التابعة لوحدات المرأة الحرة -ستار (YJA STAR)، نظام كاميرات من نوع (mobesse) الذي وضعه المحتلون في منطقة المقاومة تلة آمدية.

في 19 تشرين الأول الساعة 12:00، هاجمت فرقنا المتحركة المحتلين بالأسلحة الثقيلة في منطقة المقاومة تلة جودي.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل والأسلحة الكيماوية المحظورة في 19 من تشرين الأول، هاجم جيش الاحتلال التركي مواقع المقاومة الشهيد بيردوغان بالأسلحة الكيماوية والقنابل المحظورة في منطقة المقاومة تلة آمدية.

وفي 18 و 19 تشرين الأول، قصف جيش الاحتلال التركي مواقع المقاومة للشهيد فلات 9 مرات بالقنابل المحظورة و 4 مرات بالأسلحة الكيماوية في منطقة المقاومة سيدا.

وفي 19 تشرين الأول، قصف المحتلين مواقع المقاومة للشهيد أكر مرتين بالأسلحة الكيماوية في منطقة المقاومة في سيدا، وبعد ذلك أحرقوا البلاستيك وإطارات المركبات وأرسلوا الغازات المسمومة عبر الات إلى مواقع المقاومة.

هجمات جيش الاحتلال التركي.

وفي 19 تشرين الأول، تعرضت مناطق متينا وتلة جارجل وجولكا وحقول قريتي بشيلي وشيلاز، وكذلك مناطق المقاومة في جمجو وسيدا، لقصف جوي 15 مرة.

وفي 19 تشرين الأول، قصفت مروحيات الاحتلال التركي، مناطق المقاومة ساجا وكوري جارو وهكاري وتلة جودي وتلة آمدية، 56 مرة.

وفي 19 تشرين الأول، تم قصف منطقة المقاومة جمجو، عشرات المرات بالمدفعية.

وفي 19 تشرين الأول، أنشأ جيش الاحتلال التركي طريقاً لاحتلال تلة إف إم ومناطق المقاومة الشهيد فدكار، وفي نفس الوقت حاولوا تدمير مواقع المقاومة بالجرافات في منطقة المقاومة كاركر.

وفي 29 تشرين الأول، حلقت الطائرات المسيرة التابعة لدولة الاحتلال التركي فوق مناطق المقاومة جمجو وسيدا وتلة جودي وتلة إف إم."

(سـ)