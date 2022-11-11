قوات الدفاع الشعبي (HPG) تكشف سجل ثلاث مقاتلات استشهدن في مناطق الدفاع المشروع

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم الجمعة، بياناً عن 3 مقاتلات، استشهدن في مناطق الدفاع المشروع، جاء في نصه:

"لقد استشهدت رفيقاتنا، بيمان باكوك وآكري كابار وجافري جيلو، اللواتي شاركن في النضال من أجل حرية كردستان لسنوات عديدة، وكن قياديات نهج المرأة الحرة، بولائهن لفلسفة القائد أوجلان للحرية، في هجمات دولة الاحتلال التركي في 12 تشرين الثاني 2019. انضمت رفيقاتنا إلى النضال من أجل الحرية بعمل شاق وتضحيات فريدة، وأصبحن ممثلات حقيقيات للولاء لمبادئ الحرية والصدق. بلا شك، سيتوّج إرث رفيقاتنا النضالي بالنصر، ونستذكر رفيقاتنا في ذكرى استشهادهن باحترام وامتنان ونكرر ولاءنا لنضالهن".

وسجل الشهيدات كالتالي:

الاسم الحركي: بيمان باكوك

الاسم والكنية: هوليا مرجان

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم – الأب: سورية – عز الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 12 تشرين الثاني 2019 / مناطق الدفاع المشروع.

الاسم الحركي: آكري كابار

الاسم والكنية: غزال تمل

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم – الأب: عائشة – إبراهيم

مكان وتاريخ الاستشهاد: 12 تشرين الثاني 2019 / مناطق الدفاع المشروع.

الاسم الحركي: جافري جيلو

الاسم والكنية: هيلين كارادينيز

مكان الولادة: آمد

اسم الأم – الأب: رحيمة – فوزي

مكان وتاريخ الاستشهاد: 12 تشرين الثاني 2019 / مناطق الدفاع المشروع.

(ل م)