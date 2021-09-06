قوات الـ HAT تلقي القبض على متزعم خلية لداعش في ريف دير الزور

وقال البيان الذي نشر اليوم " استمراراً لعمل وحداتنا الخاصة HAT في القضاء على الأعمال الإرهابية وملاحقة أعضائها توصلت للاشتباه بأحد الأشخاص في بلدة العزبة بريف دير الزور الشرقي، بعد عمليات المراقبة والتحري وجمع الأدلة والثبوتيات التي تؤكد تورطه في تمويل العصابات الإجرامية وقيامه بزراعة الألغام واستهداف المدنيين والعسكريين".

وأكد البيان أنه تم إلقاء القبض على المرتزق بكمين محكم للقوات الخاصة HAT بمشاركة التحالف الدولي من خلال المراقبة الجوية، مضيفاً أنه تم ضبط مجموعة من الأسلحة ومعدات صناعة الألغام ومستندات تثبت انتمائه لداعش.

وحسب البيان فإن المرتزق اعترف بارتكابه العديد من العمليات الإرهابية وإدارة خلايا نائمة بتمويل من أجندات خارجية.

(مـ)

ANHA