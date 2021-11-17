قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين

كما ذكرت وسائل إعلام أن القوات الأمنية منعت التنقل بين الخرطوم ومدينة أم درمان، وأغلقت جسر النيل الأبيض.

ودعا نشطاء ونقابات، أمس الثلاثاء، إلى تنظيم تحركات، اليوم الأربعاء، تحت شعار "مليونية 17 نوفمبر"، رفضاً لاستيلاء الجيش على السلطة، وأكدت لجان في الخرطوم أن المبدأ الذي تبنته هو "لا شراكة، لا تفاوض، لا مساومة"، أي أنها ترفض أي حوار مع السلطات العسكرية.

ويشهد السودان منذ استيلاء الجيش على السلطة يوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أوضاعاً أمنية متوترة، واحتجاجات رافضة للسلطة العسكرية، ومطالبة بحكومة مدنية مؤقتة.

وأسفرت الاحتجاجات حتى الآن عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، وسط دعوات دولية للجيش والأجهزة الأمنية بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين.

(ل د)