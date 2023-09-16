قوات الأمن الإيرانية تتوعد والد جينا أميني

قالت جماعة حقوقية إن قوات الأمن الإيرانية حذّرت والد جينا أميني أثناء اعتقاله، من إحياء الذكرى السنوية لمقتل ابنته التي قُتلت على يد "شرطة الأخلاق" التابعة للدولة الإيرانية، حسب ما أوردته وكالة رويترز.

ولفتت الجماعة الحقوقية إلى أن قوات الأمن الإيرانية أفرجت عن والد جينا أميني، بعد اعتقاله وتحذيره من إحياء ذكرى مقتل ابنته.

وقالت الشبكة الكردستانية لحقوق الإنسان، إن "القوات الأمنية اعتقلت أمجد أميني اليوم وأعادته إلى منزله بعد تهديده ومطالبته بعدم إحياء ذكرى وفاة ابنته".

وكان مصدر مقرّب من أسرة جينا أميني وجماعة حقوقية قالا إن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت والدها، السبت، في الذكرى السنوية لمقتلها.

(م ش)