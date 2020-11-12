قوات الأمن الداخلي تفكك لغمًا مُجهزًا للتفجير في ريف دير الزور

وقال المركز الإعلامي لقوات الأمن الداخلي في دير الزور إنه" بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين مفاده وجود جسم مشبوه على الطريق الرئيس الواصل إلى بلدة حوايج بومصعة، سارعت قواتنا إلى تجهيز الفريق المختص بتفكيك الألغام والتوجه إلى المكان المذكور".

وذكر المركز الإعلامي أن قوات الأمن الداخلي فرضت، على أثر ذلك، طوقًا أمنيًّا حول الجسم المشبوه وإبعاد المدنيين حرصًا على سلامتهم، ليتم تفكيك اللغم "الاسطواني الشكل" المُجهّز للتفجير عن بُعد دون أي أضرار ".

وناشد المركز الإعلامي لقوات الأمن الداخلي في دير الزور المواطنين بإبلاغ أقرب مركز تابع لقواتهم عن أي جسم مشبوه، وذلك حفاظًا على أمن وسلامة الشعب.

(آ س)