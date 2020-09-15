قوات الأمن الداخلي في الحسكة فككت دراجة نارية محملة بـ 5 كغ من مادة TNT

وتوجهت ظهر اليوم دوريات قوات الأمن الداخلي وجهاز الأمن العام وقوات النجدة، إلى المكان المذكور بعد تلقي بلاغ من أحد المصادر التابعة لقوات الأمن الداخلي لتطويق مكان الدراجة وإخلاء المدنيين من المنطقة.

وسارعت فرقة الوحدة الهندسية إلى الكشف على الدراجة النارية من نوع PART حمراء اللون، ليتبين أنها مفخخة ومعدة للتفجير ومحملة بما يقارب 5 كغ من مادة TNT وتعمل عن بعد عبر جهاز خليوي، وقامت بتفكيكها وإبطال مفعول المواد المتفجرة التي تم تفخيخ الدراجة النارية بها.

وفي هذا السياق أشار الإداري في قوى الأمن الداخلي (الأسايش) في مدينة الحسكة، شفان سليمان، في تصريح لوكالة أنباء "هاوار"، إلى أنه تم التعرف على هوية صاحب الدراجة النارية، فيما سيتم التحقيق بالأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

إجراءات قوات الأمن الداخلي

كثفت قوات الأمن الداخلي في مدينة الحسكة ونواحيها دورياتها في المدينة وعلى الحواجز وفي كل مكان على مدار 24 ساعة، ليلاً ونهاراً، بهدف مكافحة الإرهاب والخلايا النائمة، وبث الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتعمل الخلايا النائمة التابعة للاحتلال التركي وجهات في الحكومة السورية، على تنفيذ عملياتها الإرهابية في مناطق شمال وشرق سوريا، بهدف ضرب أمن واستقرار المنطقة، وزرع الفتنة بين مكوناتها المتعايشة في ظل الإدارة الذاتية.

الإداري في قوى الأمن الداخلي (الأسايش) في مدينة الحسكة شفان سليمان ناشد كافة الأهالي في المنطقة، بأن يقوموا بإبلاغ قوات الأمن الداخلي، في حال تم العثور على أي شيء مشبوه.

وفي هذا السياق، تمكنت قوى الأمن في شمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية في الفترة الأخيرة من إلقاء القبض على عشرات الأشخاص الذين تبين بأنهم يعملون كجواسيس، خلال حملات التمشيط التي أطلقتها قسد في مناطق دير الزور، وقالوا في اعترافاتهم التي نشرتها وكالة أنباء هاوار سابقاً، بأنهم يتقاضون مبالغ مالية لقاء عملهم لصالح تركيا وأطراف في الحكومة السورية.

(ك)

ANHA