قوات الأمن الأفغانية تصد هجومًا لطالبان وتقتل 10 منهم

ووقعت الاشتباكات في منطقة شاه والي كوت، وصدت قوات الأمن الأفغانية الهجوم، كما دمرت 4 دراجات لحركة طالبان.

ولم يقدم البيان تفاصيل بشأن احتمال سقوط ضحايا في صفوف قوات الأمن الأفغانية خلال الهجوم، كما لم تعلق طالبان عليه أيضًا.

وكانت كابول أعلنت، الخميس الماضي، إطلاق سراح جميع سجناء حركة طالبان، تقريبًا من السجون، في خطوة مهمة على طريق عملية السلام في أفغانستان، لكن قلة من سجناء الحركة رفضت فرنسا وأستراليا الإفراج عنهم.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الحكومة أفرجت عن آخر 400 سجين، باستثناء عدد قليل يثير قلق شركائنا"، مشيرًا إلى أن كابول تنتظر بدء محادثات السلام مع طالبان "بسرعة".

(ش ع)