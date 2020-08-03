قوات الاحتلال ومرتزقته يقصفون قرية سليب في ريف كري سبي تقصف قوات جيش الاحتلال التركي ومرتزقتها قرية سليب الآهلة بالسكان في ريف كري سبي الغربي. خبر 03 آب 2020, الأثنين - 20:39 2020-08-03T20:39:00 مركز الأخبار وتقصف قوات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية سليب الواقعة غربي مدينة كري سبي مستخدمة الأسلحة الثقيلة. إقرأ أيضاً مجلس عوائل الشّهداء لإقليم عفرين يندّد بانتهاكات الاحتلال التّركيّ بحقّ مقابر الشّهداء أصدر مجلس عوائل الشّهداء لإقليم عفرين بياناً ندّد ... معبر سيمالكا مغلق حتى إشعار آخر بقرار من إدارة فيشخابور أعلنت إدارة معبر سيمالكا الحدودي أن المعبر مغلق بش... مقتل جندي للاحتلال التركي وسط مدينة سريه كانيه أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أحد جنود جي... الموقع القديم