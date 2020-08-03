قوات الاحتلال ومرتزقته يقصفون قرية سليب في ريف كري سبي

تقصف قوات جيش الاحتلال التركي ومرتزقتها قرية سليب الآهلة بالسكان في ريف كري سبي الغربي.
خبر 2020-08-03T20:39:00 مركز الأخبار

وتقصف قوات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية سليب الواقعة غربي مدينة كري سبي مستخدمة الأسلحة الثقيلة.


إقرأ أيضاً