قوات الاحتلال والشرطة الروسية تُسيّران الدورية الـ29 في الدرباسية

تسيير دوريات الشرطة العسكرية الروسية وقوات الاحتلال التركي يأتي تطبيقًا لاتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا والذي جرى في الـ22 من تشرين الأول عام 2019، بعد احتلال تركيا لمنطقتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، بعد الهجوم الذي شنته مع مرتزقة "الجيش الوطني السوري".

وعلى الرغم من أن الاتفاقية نصت على إيقاف كافة العمليات القتالية، إلا أن الاحتلال التركي ومرتزقته لا يزالون يخرقون الاتفاق، عن طريق قصف القرى الآهلة بالسكان بمختلف أنواع الأسلحة، آخرها يوم أمس، حيث قصفت قرية أم الكيف في ريف ناحية تل تمر.

وتنفيذًا لتفاهمات سوتشي التي توصل إليها الطرفان، سُيّرت، اليوم، دورية مشتركة جديدة في ريفي ناحيتي الدرباسية وزركان.

الدورية الـ29 انطلقت من قرية شيركه غرب ناحية الدرباسية واتجهت نحو قرى كسرى في ناحية زركان، ومن ثم إلى قرى "عطيشان، بركة وبركفري" في ناحية الدرباسية لتعود إلى نقطة انطلاقها في قرية شيركه.

الدورية ضمت 4 مدرعات عسكرية من كلا الجانبين، بالإضافة الى حوامتين روسيتين، وذلك لمراقبة خط سير الدورية.

(كروب/هـ ن)

ANHA