قوات الاحتلال تقصف ريف كري سبي يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي كورحسن وسليب في ريف تل أبيض/كري سبي. خبر 27 حزيران 2020, السبت - 23:45 2020-06-27T23:45:00 مركز الأخبار ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي كور حسن وسليب الواقعتين غرب منطقة تل أبيض/كري سبي. إقرأ أيضاً المرصد: قوات مدعومة من روسيا تطرد القوات الحكومية السورية من ريف درعا أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قرى وبلدات ر... مرتزقة الاحتلال يضرمون النيران في الأراضي الزراعية في ريف تل تمر أضرم مرتزقة الاحتلال التركي النار في الأراضي الزر... آل كلو يؤكدون ان ما دار في عامودا عام 2013 هدفه الفتنة ورعاته في تركيا الآن أكد مستشار الشؤون المدنية في قوات سوريا الديمقراط... الموقع القديم