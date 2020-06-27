قوات الاحتلال تقصف ريف كري سبي

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي كورحسن وسليب في ريف تل أبيض/كري سبي.
خبر 2020-06-27T23:45:00 مركز الأخبار

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي كور حسن وسليب الواقعتين غرب منطقة تل أبيض/كري سبي.


إقرأ أيضاً