ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول تعزيزات لوجستية تابعة لقوات الاحتلال التركي مؤلفة من 20 شاحنة محملة بكتل اسمنتية ومنصفات طرقات متوجهة إلى نقاطهم العسكرية في مدينة إدلب.

وتشهد منطقة "خفض التصعيد" الممتدة من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية، وصولاً إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب مروراً بريفي حماة وإدلب، تحركات متواصلة وبشكل مكثف لقوات الاحتلال التركي على طريق حلب-اللاذقية المعروف بـm4.

ومع استمرار تدفق أرتال الاحتلال التركي، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في آذار/مارس الفائت، بلغ نحو 8535 آلية، بالإضافة لوجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية.

(د ع)