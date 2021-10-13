قوات الاحتلال التركي تنهي إنشاء نقطة عسكرية جديدة في جبل الزاوية

واستكملت قوات الاحتلال التركي عملية إنشاء نقطة عسكرية جديدة لها في القطاع الجنوبي من ريف إدلب، وتحديدًا في قرية بينين الواقعة على السفح الشرقي من جبل الزاوية، مقابل مدينة معرة النعمان والمطل -أي السفح- على الأوتوستراد الدولي.

هذا وبدأت قوات الاحتلال التركي العمل على إنشاء هذه النقطة قبل نحو أسبوع، وتم الانتهاء منها خلال الساعات الفائتة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووضع الاحتلال التركي النقطة الجديدة على طريق معرة النعمان-أريحا، وهو سياسة إغلاق الكامل للطرق الرئيسة ورصدها كما فعل في سراقب سابقًا.

وأشار المرصد السوري في العاشر من الشهر الجاري، إلى أن قوات الاحتلال التركي أنشأت نقطة عسكرية جديدة في بلدة آفس قرب مدينة سراقب وأوتوستراد الـ M4 شرقي إدلب، حيث تحوي النقطة الجديدة على دبابتين و4 عربات ناقلة جند و3 مصفحات وما يقارب الـ 50 جنديًّا، وجاء تثبيت هذه النقطة بعد الرسائل التي وجهتها روسيا لتركيا سابقًا لإخلاء النقاط التركية في المنطقة الواقعة ما بين مدينة سراقب ومدينة إدلب المحاذية لـ أوتوستراد m4 شرق إدلب.

وتزامن مع ذلك وصولُ أرتالٍ عسكرية لقوات حكومة دمشق إلى مدينة سراقب ليقوم جيش الاحتلال التركي على إثرها بنشر قواته وتعزيزها بالدبابات والمدرعات على كامل خطوط القتال المحيطة بمدينة سراقب وجبل الزاوية وريف حلب الغربي ورفع الجاهزية الكاملة للجنود مع عتادهم.

(ل د)