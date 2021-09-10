قواعد الاحتلال التركي تقصف عدة قرى بريف منبج الآهلة بالسكان

وأفاد المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري أنه ومنذ ساعات صباح اليوم الجمعة بدأت قواعد جيش الاحتلال التركي المتمركز في القرى ياشلي و التوخار الصغير شمال شرقي و شمال غربي مدينة منبج بقصف القرى الآهلة بالسكان، على طول الخط الفاصل بين قوات مجلس منبج العسكري والمرتزقة التابعين لتركيا.

حيث استهدف القصف كل من قرى ام عدسة والدندلية وتلة الجاموسية الأهلة بالسكان، كما طال القصف مزارع المدنيين.

كما استهدف جيش الاحتلال التركي جبلة الصيادة الواقع شمال غرب مدينة منبج بـ 10 قذائف هاون اليوم.

واستمر القصف من قبل قاعدة جيش الاحتلال التركي المتمركزة في قرية توخار صغير، اطراف قرية توخار الكبير بقذائف الهاون، وقد بلغ عددها 4 قذائف، كما طال القصف قرية المحسنلي أدى الى أضرار مادية.

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ANHA