قواعد الاحتلال التركي.. نقاط لإراقة دماء مهجري عفرين في الشهباء وشيراوا

تواصل دولة الاحتلال التركي، عقب احتلالها لمقاطعة عفرين في آذار 2018، ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق من تبقى من السكان الأصليين في ديارهم، والمهجّرين قسراً إلى قرى ناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين ومقاطعة الشهباء.

وكشفت مصادر عسكرية لوكالتنا أن جيش الاحتلال التركي أنشأ نحو 15 قاعدة عسكرية على أنقاض منازل الأهالي في القرى الواقعة على طول خطوط التماس في قرى ناحيتي شيراوا وشرا، جنوب وجنوب غرب مركز مدينة عفرين المحتلة.

وتقع القواعد العسكرية للاحتلال التركي في قرى (باصوفان ـ كباشين ـ كيمار ـ دير مشمش ـ سفوح جبل الأحلام ـ باسوطة ـ باصلة ـ جلبرة) في ناحية شيراوا، أما في قرى ناحية شرا فتقع في (أناب ـ مريمين ـ كوبالة ـ خالطا ـ معرسكة).

ووفقاً لمصدر عسكري، فإن هذه القواعد مزودة بأحدث التقنيات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة منها (المدفعية ـ قاذفات الهاون الثقيلة والمتوسطة 120م، 160م ـ دبابات ـ مدرعات (عقربة) مزودة بالأسلحة الرشاشة منها الدوشكا bkc ـ الصواريخ الموجهة ـ كاميرات مراقبة ـ أجهزة تعقب).

ووفقاً للمصدر، فإن عدد جنود الاحتلال التركي في كل قاعدة أكثر من 25، متمركزون ضمن أنفاق داخل القاعدة مرتبطة بالمنازل والقرى المحاذية لتلك القاعدة.

وتعد القواعد العسكرية للاحتلال التركي نقاطاً لاستهداف الأهالي في قرى ناحية شيراوا ومقاطعة الشهباء، بشكل شبه يومي ومستمر.

هذا وارتكب جيش الاحتلال التركي منذ احتلال مقاطعة عفرين 4 مجازر بحق مهجّري عفرين في مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا، والتي راح ضحيتها 20 مواطناً، جلّهم من الأطفال دون سن الـ 15.

ورصدت كاميرا وكالتنا القواعد العسكرية في قرية جلبرة وباصلة وكيمار التابعة لناحية شيراوا، والتي أنشأها الاحتلال التركي على أنقاض منازل الأهالي في تلك القرى بعد تهجيرهم.

ويعمل الاحتلال التركي في الآونة الأخيرة على إنشاء المستوطنات بالقرب من القرى التي حوّلها إلى قواعد ومقرات عسكرية، لتوطين اللاجئين السوريين الذين جلبهم من مختلف المناطق السورية، بهدف استخدامهم دروعاً بشرية لحماية قواعده من الاستهدافات المحتملة.

كما يمنع الاحتلال التركي السكان الأصليين من أهالي قرى شرا وشيراوا دخول أو الاقتراب من قراهم الواقعة على خطوط التماس والتي حولها إلى مقرات عسكرية، بعد تدميره أغلب المنازل في تلك القرى.

وتظهر صور حصلت عليها وكالتنا إنشاء الاحتلال التركي جدار أسمنتي عازل من قرية كيمار وحتى قرية جلبرة، يفصل من خلالها قرى ناحية شيراوا عن عفرين.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال التركي أنشأ أكثر من 50 قاعدة عسكرية في قرى ونواحي مقاطعة عفرين المحتلة، في مسعى لتكريس الاحتلال تمهيداً لإلحاق المناطق المحتلة بتركيا في المستقبل.

(ف)

ANHA