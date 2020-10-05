قوى الأمن تكشف سجل عضوة استشهدت في دير الزور

وجاء ذلك في بيان أصدره المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي - إقليم دير الزور للرأي العام.

وقالت قوى الأمن الداخلي في بيانها: "ارتقت الرفيقة بقواتنا في بلدة الكسرة "شيخة العلاوي" إلى مرتبة الشَّهادة أثناء أداء مهامها في حفظ الأمن وحماية المدنيين".

وبحسب المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي - إقليم دير الزور، فإن سجل الشهيدة هو كالتالي:

الاسم والكنية: شيخة العلاوي

اسم الأب: عواد

اسم الأم: وضحة

محل وتاريخ الولادة: الحسكة -مركدة-1994

محل وتاريخ الاستشهاد: الكسرة-3-10-2020

واختتمت قوى الأمن الداخلي بيانها بالقول: "إننا في قوى الأمن الداخلي بإقليم دير الزور نُعزي أنفسنا وذوي الشهيدة "شيخة العلاوي" ونؤكد أننا على العهد باقون في دفاعنا المشروع عن قيم العدالة وترسيخ الأمن والأمان في مناطقنا ونؤكد بأننا سائرون على درب شهدائنا الأبرار درب الكفاح والنضال الذي رسموه لنا بدمائهم الطاهرة".

(س و)

ANHA