قوى الأمن الدّاخليّ: قنبلة يدويّة انفجرت بشخص مجهول الهويّة في قامشلو

قال المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، إنّ الشخص الذي انفجرت به اليوم قنبلة يدوية في مدينة قامشلو لازال مجهول الهويّة، وتستمرّ التحقيقات لمعرفة خلفياتها.
خبر 2020-06-07T20:39:00 مركز الأخبار

وأصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي بياناً بهذا الخصوص قال فيه:

"انفجرت قنبلة يدوية بشخص مجهول الهوية لحد اللحظة في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الأحد 7 حزيران /يونيو في حي "حلكو" بمدينة "قامشلو" ، وذلك أثناء مروره بالقرب من الحزام الجنوبي - الطريق المؤدّي إلى حي "الكورنيش" حيث توجد إحدى نقاط التفتيش التابعة لقواتنا هناك، فيما لم يخلّف التفجير أي خسائر بشرية عدا الشخص المذكور. ولاتزال التحقيقات مستمرّة للتأكّد من خلفيات الانفجار ، والتبيّن من حقيقة القنبلة التي انفجرت بالشخص ، أم أنّه كان ينوي استهداف نقطة أو جهة معينة .

إنّنا في قوى الأمن الداخلي نؤكّد لشعبنا بأنّ التحقيقات مستمرّة للوصول إلى حقيقة التفجير وهوية من يقف خلفها والأسباب التي دعته للمرور بالقرب من النقاط العسكرية التابعة لقواتنا ، فيما لا تزال قوّاتنا منتشرة وبكثافة تحسّباً لأيّ أخطار أخرى قد تهدّد حياة الأخوة المدنيّين" .

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ANHA


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