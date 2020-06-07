قوى الأمن الدّاخليّ: قنبلة يدويّة انفجرت بشخص مجهول الهويّة في قامشلو

وأصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي بياناً بهذا الخصوص قال فيه:

"انفجرت قنبلة يدوية بشخص مجهول الهوية لحد اللحظة في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الأحد 7 حزيران /يونيو في حي "حلكو" بمدينة "قامشلو" ، وذلك أثناء مروره بالقرب من الحزام الجنوبي - الطريق المؤدّي إلى حي "الكورنيش" حيث توجد إحدى نقاط التفتيش التابعة لقواتنا هناك، فيما لم يخلّف التفجير أي خسائر بشرية عدا الشخص المذكور. ولاتزال التحقيقات مستمرّة للتأكّد من خلفيات الانفجار ، والتبيّن من حقيقة القنبلة التي انفجرت بالشخص ، أم أنّه كان ينوي استهداف نقطة أو جهة معينة .

إنّنا في قوى الأمن الداخلي نؤكّد لشعبنا بأنّ التحقيقات مستمرّة للوصول إلى حقيقة التفجير وهوية من يقف خلفها والأسباب التي دعته للمرور بالقرب من النقاط العسكرية التابعة لقواتنا ، فيما لا تزال قوّاتنا منتشرة وبكثافة تحسّباً لأيّ أخطار أخرى قد تهدّد حياة الأخوة المدنيّين" .

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ANHA