قوى الأمن الدّاخليّ تلقي القبض على سارق بمدينة كوباني

واستطاع مكتب مكافحة الجريمة المنظّمة ضمن قوى الأمن الدّاخليّ بمدينة كوباني اليوم من إلقاء القبض على شخص لسرقته أحد منازل المدنيين.

المكتب، وعن عن طريق الرّصد والمتابعة كشف عمليّة السّرقة عبر كاميرات المراقبة ضمن مدينة كوباني بعد بلاغٍ مقدّم من صاحب المنزل.

وكشف إداريّ بمكافحة الجريمة المنظّمة بمدينة كوباني حسبما نشره المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي أنّ المسروقات التي كانت بحوزته هي:

سلاحان كلاشينكوف

ومبلغ مالي قدره ستمئة ألف ليرة سورية فقط

وتمّ تحويله إلى لجنة الادّعاء والتحقيق حسب الأصول.

يُذكر أنّ مكتب مكافحة الجريمة المنظّمة أوقفت شبكتي تجارة سلاح وسطو مُسلّح في التاسع عشر من شهر نيسان الجاري بعد بلاغات مقدّمة من قبل المدنيين.

(سـ)