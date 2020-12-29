قوى الأمن الدّاخليّ تكشف عن سجل الشّهيد أحمد عرعور

وأصدرت قوى الأمن الداخلي بياناً بهذا الخصوص نشره المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، قال فيه:

"ارتقى عضو من قوات آساييش ديرك" أحمد مصطفى عرعور" إلى مرتبة الشهادة ليلة البارحة الاثنين ٢٨ ديسمبر/ كانون الأول إثر نوبة قلبية وهو على رأس عمله.

وسجل الشهيد هو:

الاسم الحقيقي : أحمد مصطفى عرعور

اسم الام : ميساء

مكان وتاريخ الانتساب : ديرك ٨/٤/٢٠١٨

مكان وتاريخ الاستشهاد : ديرك ٢٨/١٢/٢٠٢٠

إنّنا في قوى الأمن الداخلي نعزّي أنفسنا وذوي الشهيد "أحمد" ، وننحني إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات شهدائنا الأبرار، شهدائنا الّذين يضحّون بالغالي والنفيس ويفدون أرضهم وشعبهم بأرواحهم ليعمّ السلام في كافة مناطقنا، كما نجدّد ونعاهد ذوي شهدائنا الأبرار خصوصاً وشعبنا بمختلف مكوناته عموماً، على محافظتنا عليهم، والسير على خطاهم حتى الرمق الأخير لتحقيق أهدافنا النبيلة والمسالمة".

(ل)

ANHA