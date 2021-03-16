قوى الأمن الدّاخلي في قامشلو تكشف سجلّ أحد شهدائها

وأصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي بياناً بهذا الخصوص جاء فيه:

"ارتقى عضو من قواتنا في آساييش قامشلو” محمد طاهر حمو عثمان ” إلى مرتبة الشهادة أثناء تعرضه لنوبة قلبية وهو يؤدي واجبه في الحفاظ على أمن وسلامة شعبه أمس الاثنين 15 آذار / مارس .

الاسم الحقيقي : محمد طاهر حمو عثمان

اسم الأم :بدرية

مكان وتاريخ الانتساب : قامشلو ١/٥/٢٠١٣

مكان وتاريخ الاستشهاد : قامشلو ١٥/٣/٢٠٢١

إننا في قوى الأمن الداخلي نعزي أنفسنا وذوي الشهيد ” محمد” ، وننحني إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات شهدائنا الأبرار ، شهدائنا الذين يضحون بالغالي والنفيس ويفدون أرضهم وشعبهم بأرواحهم ليعم السلام في كافة مناطقنا، كما نجدد ونعاهد ذوي شهدائنا الأبرار خصوصاً وشعبنا بمختلف مكوناته عموماً بالمحافظة عليهم، والسير على خطى الشهداء حتى الرمق الأخير لتحقيق أهدافنا النبيلة والمسالمة".

(ل)

ANHA