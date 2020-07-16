قوى الأمن الدَّاخلي: التفجيرغير ناتج عن عملية قصف جوي

أصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الدَّاخلي_شمال وشرق سوريا بيان بصدد التفجير الذي حصل وقع اليوم في مدينة الحسكة.

و جاء في نص البيان:

"إلى شعبنا والرَّأي العام

انفجر مساء اليوم مستودع أسلحة ومواد مُتفجِّرة بمدينة الحسكة عائد لقوّات سوريا الديمقراطيَّة، حيث أن هذه المُتفجرات جميعها من مُخلفات الحرب والمعارك الأخيرة مع إرهابيي داعش وتم إنفجارها نتيجة ماس كهربائي ولم يُخلِّف الانفجار أي أضرار سوى المادِّيات فقط.

إننا في قوى الأمن الدَّاخلي لشمال وشرق سوريا ننفي ما تداولته بعض الوسائل والصفحات الإخباريَّة بأنَّ الانفجار ناتج عن قصف لطيران معادي ومؤكدين لشعبنا وللرأي العام تضليل هذه الحادثة من قبل جهات تسعى لخلق الفوضى وزعزعة الاستقرار."

ANHA