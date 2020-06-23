قوى الأمن الداخلي: تركيا تواصل أعمالها الإجرامية بحق النساء

وقصفت الطائرات المسيرة التركية مساء اليوم الثلاثاء منزلاً يقطنه المدنيين في قرية حلنج جنوب شرق مدينة كوباني شمال شرق سوريا، ما أدى إلى استشهاد 3 نساء.

وأصدرت قوى الأمن الداخلي في إقليم الفرات بياناً من أمام الموقع الذي تعرض للقصف التركي وجاء فيه:

" استهدفت الطائرات المسيرة التابعة للاحتلال التركي في تمام الساعة الـ7:30 منزلاً يقطنه المدنيين في قرية حلنج جنوب شرق مدينة كوباني، وعلى أثره استشهدت 3 نساء مدنيات.

ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال التركي المدنيين في شمال وشرق سوريا، إن هذا الاستهداف يأتي في إطار الممارسات التركية الإجرامية بحق النساء.

نحن في قوى الأمن الداخلي في إقليم الفرات ندين هذا العمل الإجرامي اللاأخلاقي، وسنعمل ليلاً ونهاراً لإظهار حقيقة الدولة التركية وممارساتها الفاشية بحق النساء."

(د أ- ز س)