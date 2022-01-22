قوى الأمن الداخلي: قواتنا قامت بمحاصرة حي غويران بالكامل

أصدرت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا بياناً، حول التطورات الأخيرة في حي غويران بالحسكة، جاء فيه:

"أقدمت مجموعة من الخلايا النائمة لداعش ليلة الخميس ٢٠ يناير/ كانون الثاني الجاري على محاولة اقتحام سجن الصناعة الكائن في حي غويران في مدينة الحسكة عبر تفجير سيارة مفخخة في محيط السجن، وتسلل عناصر الخلايا بين الأحياء القريبة من السجن والهجوم على القوات الأمنية المسؤولة عن حماية السجن، في محاولة لهروب السجناء الذين قاموا بعصيان داخل السجن ترافق مع انفجار السيارة".

تابع البيان "عملت قواتنا بمساندة من قوات سوريا الديمقراطية بالتصدي للهجوم، وأسرت عدداً من الإرهابيين الذين قاموا بعملية الهجوم، ملاحقة قسماً منهم، اختبأوا ضمن الأحياء المحيطة بالسجن، ونتيجة لذلك جُرِحَ ٧ أعضاء من قواتنا واستُشهِدَ العضو خالد عليوي، بالإضافة إلى استشهاد ٣ مدنيين قام مرتزقة داعش بقتلهم أثناء دخولهم الأحياء القريبة للاختباء فيها".

شدد البيان "إننا في القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا نبيّن لأبناء شعبنا أن قواتنا قامت بمحاصرة حي غويران بالكامل، وتقوم حالياً بعمليات تمشيط واسعة للحي وللأحياء المجاورة حتى إلقاء القبض على هؤلاء الإرهابيين، ونعاهد شعبنا بأننا سنسير على خطا شهدائنا وجرحانا في سبيل استتباب الأمن والأمان في عموم مناطقنا".

(ف)