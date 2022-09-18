قوى الأمن الداخلي: قصف الاحتلال التركي يستهدف أرواح المواطنين ويهدف لتهجيرهم قسراً

تعرض ريف كوباني والمدخل الغربي للمدينة، وقرى حدودية في إقليم الجزيرة، للقصف من قبل الاحتلال التركي.

المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي نشر بياناً ذكر فيه عدد القذائف التي استهدفت قرى إقليم الجزيرة، وأكد أن قصف الاحتلال لريف مدينة كوباني أسفر عن إصابة شاب.

وجاء في نص البيان:

"الاحتلال التركي يستمر بتصعيده لعمليات القصف في القرى والبلدات القريبة من الشريط الحدودي بعشرات القذائف وإطلاق الرصاص الحي اليوم الأحد 18 أيلول/سبتمبر مُستهدفاً بها أرواح المواطنين بهدف زعزعة أمنهم وتهجيرهم قسراً تاركين منازلهم وممتلكاتهم ، حيثُ استهدف ريف مدينة كوباني وأُصيبَ الشاب خليل محمود بدر البالغ من العمر 18 عاماً بجروحٍ متفاوتة إضافةً للقرى والبلدات الحدودية في مقاطعة الجزيرة "تربسبيه 5 قذائف، تل زيوان وهرم شيخو 5 قذائف، عامودا 5 قذائف، زركان وريفها 16 قذيفة والكوزلية- تل اللبن".

(سـ)

ANHA