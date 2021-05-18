قوى الأمن الداخلي: متربصون يستغلون التظاهرات السلمية لخلق الفوضى والفتن والاعتداء على المؤسسات العسكرية

وجاء ذلك عبر بيان أصدرته القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي - شمال و شرق سوريا بخصوص التظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي شهدتها عدة مناطق شمال شرق سوريا رفضاً لقرار رفع أسعار المحروقات من قبل الإدارة الذاتية، وجاء في نص البيان:

"نتيجة لخروج عدة تظاهرات سلمية من قبل أهلنا في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية للتعبير عن رأيهم, استغل بعض المتربصين والعابثين بالأمن العام والذين لهم ارتباطات وأجندات خارجية تهدف لخلق حالة من الفتنة بين مكونات الشعب والقوى العسكرية والأمنية وذلك عبر الاعتداء على النقاط والمراكز والمؤسسات العسكرية والمدنية وخلق حالة من الفوضى، امتد الاعتداء في استخدام السلاح على المتظاهرين وأعضاء قواتنا مما أدى لإصابة عدد من أبناء شعبنا المدنيين وأعضاء قواتنا بإصابات متفاوتة.

وعليه ننوه لشعبنا وللرأي العام بأننا نعمل ونتابع عن كثب أعمال هؤلاء الأشخاص الذين يستغلون التظاهرات السلمية ويطلقون الرصاص الحي على المتظاهرين كما أننا نؤكد بأن كل من يقوم بهذه الأعمال سيتم تحويله للقضاء لينال جزاءه.

كما ندعو أبناء شعبنا للانتباه والحذر من هذه الأعمال وعدم الانجرار وراء تلك الفتن والجهات التي تعبث بالسلم الأهلي وأمن واستقرار مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية

وإننا في قوى الأمن الداخلي كنا ولا زلنا نعمل ونضحي من أجل حماية شعبنا ومكتسباته وبتكاتفكم سنقضي على جميع المخططات التي تخل بالأمن العام".

(ل)

ANHA