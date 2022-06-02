قوى الأمن الداخلي: مرتزقة الاحتلال التركي يستهدفون مركز قواتنا في ناحية زركان

وأفاد الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، أنه استمراراً لسياسة خرق الاتفاقيات الدولية وزيادة عمليات التصعيد استهدف مرتزقة الاحتلال التركي اليوم الخميس 2 أيار" بلدة زركان بعشرات القذائف المدفعية والصاروخية بشكل عشوائي".

قوى الأمن الداخلي أكدت أن القصف طال المراكز الخدمية العامة ومركز قواتهم " الذي استهدف لأكثر من مرة خلال اليومين الماضيين وتعرض لأضرار مادية كبيرة.

وتابع الموقع أنه والجدير ذكره أن عدداً من المدنيين تعرضوا لإصابات مختلفة جراء القصف، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم .

(سـ)

ANHA