قوى الأمن الداخلي: مقتل مرتزق وجرح آخرين خلال اشتباك مع خلية في مخيم الهول

وأصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء، بياناً إلى الرأي العام، تعليقاً على الهجوم الذي شنته خلية لمرتزقة داعش داخل المخيم.

وجاء في نص البيان:

"تعرضت إحدى دورياتنا الأمنية ليلة أمس الإثنين ٢٨ آذار/ مارس، وأثناء تجولها ضمن مخيم الهول، للاستهداف بأسلحة الكلاشنكوف والمسدسات، بالإضافة إلى استهدافها بقذائف من سلاح آر بي جي. ليحصل اشتباك بين قواتنا وعناصر الخلية، وتمكنت فيه قواتنا من قتل أحد المرتزقة وجرح آخرين.

كما تعاملت قواتنا بحساسية تامة ومهنية واحترافية عالية في ملاحقة أفراد الخلية؛ حفاظاً على أرواح الأطفال والنساء من عوائل داعش القاطنين في المخيم، الذين عمد أفراد الخلية إلى التخفي بينهم، واستهدافهم.

كما تم تعزيز الطوق الأمني بمختلف أقسام قواتنا، حول كامل المخيم؛ لمنع هروب أي فرد من أفراد الخلية، لإلقاء القبض عليهم".

(س ر)