قوى الأمن الداخلي: معظم المخدرات التي تدخل المنطقة قادمة من المناطق التي تحتلها تركيا

جاء ذلك خلال لقاء خاص أجرته وكالتنا، مع مدير مركز الإعلام العام لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا عبد الله سعدون، الذي أكد أن قوى الأمن الداخلي تقوم بعملها على أكمل وجه، حسب الإمكانات المتوفرة لديها، موضحاً أن عملية ضبط المخالفات الأمنية كالسرقات وتعاطي المخدرات يحتاج إلى تكاتف وتلاحم كافة الكومينات والمجالس المحلية وأبناء الشعب مع قوى الأمن الداخلي، للحد من الآفات المنافية لقيم المجتمع.

وأشار عبد الله سعدون إلى "أن قوى الأمن الداخلي على تواصل مستمر مع الكومينات والمجالس المحلية بهدف توعية الناس حول أهمية البلاغات بصدد المُخليّن بقيم المجتمع"، مؤكداً "أنّ الوصول إلى الشراكة التامة بينهم وبين أبناء الشعب كفيلة للحد من الاتجار بالمواد الممنوعة وعمليات السرقة وما إلى ذلك".

وبيّن سعدون "أن عمليات القضاء على الآفات التي تحدث ضمن المجتمع ليست مسؤولية قوى الأمن الداخلي فقط، بل هي مسؤولية المجتمع أيضاً".

ارتفاع نسبة ملفات المخدرات

وكانت قوى الأمن الداخلي قد كشفت خلال مؤتمر صحفي عقد في الـ 27 من كانون الأول، حصيلة عملياتها وأعمالها، حيث بلغ عدد ملفات المخدرات 1618 ملفاً، بينها 417 ملف ترويج، و919 ملف تعاطي، و282 ملف اتجار.

وحول أسباب ارتفاع نسبة ملفات المخدرات، أكد عبد الله سعدون "أن نسبة الاتجار وتعاطي المخدرات كانت قليلة خلال الأعوام الماضية في شمال وشرق سوريا، وارتفعت هذه النسبة بعد احتلال تركيا لمناطق كري سبي وسري كانيه؛ لسهولة عملية إدخال هذه المواد إلى مناطقنا أكثر وأكبر من السابق".

وأشار سعدون إلى أن المنطقة تتعرض لحروب ممنهجة بعيدة عن الحروب الكلاسيكية، وأن هذه الحروب تستهدف بُنية المجتمع وضرب الفئة الشابة وفي مقدمتها الترويج للمواد المخدرة.

وأكد مدير مركز الإعلام العام لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا عبد الله سعدون أن معظم المواد المخدرة التي تدخل إلى شمال وشرق سوريا قادمة من المناطق المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها، وقال: "قبل الآن نوهنا، وعبر بيان رسمي لإحباط أكبر عملية تهريب للمواد المخدرة كانت ستدخل إلى مناطقنا عبر المناطق المحتلة من قبل تركيا".

(ف)

ANHA